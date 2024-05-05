الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة تطلق تطبيقًا لشحن السيارات الكهربائية

شحن المركبات
شحن المركبات
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة عن إطلاق تطبيق جديد يمكن من خلاله تحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة، ويأتي هذا الإنجاز تزامناً مع مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة، وضمن إطار جهودها في تعزيز التوسع في إدامة تزويد خدمة شحن المركبات الكهربائية للمواطنين.اضافة اعلان

وأضاف أن التطبيق سيوفر معلومات دقيقة وشاملة تمكّن المواطنين من اختيار محطة الشحن الملائمة لنوع مركباتهم الكهربائية ومواقع تواجدها عبر خرائط Google، وتحديد عدد الشواحن داخل كل محطة سواء كانت من ذات التقنية السريعة أو البطيئة.

وأوعز المهندس السعايدة لكوادر الهيئة بتنفيذ حملة رقابية مكثفة استهدفت جميع محطات الشحن المرخصة للتحقق من الالتزام بتشغيل المحطة وتوفير الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة، وشارك رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في الحملة الرقابية التي استمرت خلال الثلاثة أيام الماضية.

ودعا السعايدة المواطنين لتقديم أي شكاوى أو استفسارات حول محطات شحن المركبات الكهربائية من خلال وسائل التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة على الرقم 5805025-06
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