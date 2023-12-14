الخميس 14 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يرتفع والدولار يتراجع

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الذهب

واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم الخميس بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

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وأشار إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024، مما أدى إلى هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2032.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2.4 بالمئة أمس الأربعاء. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.5 بالمئة إلى 2046.80 دولار.


وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعا على نطاق واسع.


وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أغسطس.


وعادة ما تدعم الفائدة المنخفضة أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد، نقلا عن رويترز.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 937.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 994.82 دولار.

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