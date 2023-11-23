الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سرقة عملات مشفرة بـ 110 ملايين دولار من شبكة أصول رقمية

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العملات المشفرة

تعرّض مشروعان مرتبطان برائد الأصول الرقمية جاستن صن، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة «إتش تي إكس»، للاختراق في عمليات استغلال منفصلة، ربما استنزفت عملات مشفرة تزيد قيمتها على 110 ملايين دولار.

وأكد صن في تغريدة على «إكس»، أن «إتش تي إكس» تعرضت للاختراق، وأن البورصة أوقفت «مؤقتاً» عمليات الإيداع والسحب، دون تقديم تفاصيل عن المبلغ المفقود. وقال متحدث باسم «إتش تي إكس»، إن عملات مشفرة تصل قيمتها إلى نحو 30 مليون دولار سُرقت من المحفظة التابعة للبورصة، مضيفاً أن المنصة تحقق في الحادث.

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وبشكل منفصل، قالت شركة أبحاث سلاسل الكتل «كريبتو كانت»، إن جسر «إتش إي سي أو بريدج»، الذي أسسته «إتش تي إكس» لتمكين تحويلات أموال أقل تكلفة بين سلاسل كتل مختلفة، خسر أكثر من 85 مليون دولار في صورة عملات «إيثر»، وهي عملة «تيذر» المستقرة، والعديد من الرموز المميزة الأخرى في اختراق منفصل.


وأوضح المتحدث باسم «إتش تي إكس»، أن «إتش إي سي أو» تعمل بشكل مستقل عن البورصة. لم تستجب «إتش إي سي أو» لطلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
وتأتي الهجمات بعد أسابيع فقط من إعلان «بولينكس»، وهي بورصة عملات مشفرة أخرى مدعومة من صن، أنها تعرضت لاختراق، أدى إلى استنزاف عملات مشفرة مختلفة بأكثر من 100 مليون دولار. كما خسرت شركة «إتش تي إكس» أيضاً 8 ملايين دولار، في خرق أمني في سبتمبر.


وقال صن في منشور على موقع «إكس»، المعروف سابقاً باسم «تويتر»: «ستقوم (إتش تي إكس) بتعويض خسائر محفظة الشركة بالكامل». وأضاف: «سنستأنف الخدمات بمجرد أن ننتهي من التحقيق وتحديد السبب»، نقلا عن بلومبرغ.

 

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