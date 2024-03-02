السبت 02 آذار 2024
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" البوتاس العربية" تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة الشامل بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية

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" البوتاس العربية" تموّل إنشاء مركز صحي غور المزرعة الشامل بالشراكة مع جمعية البنوك الأردنية

أعلنت شركة البوتاس العربية عن مساهمتها في تمويل مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية، بالشراكة مع جميعة البنوك الأردنية وبكلفة 1.6 مليون دينار، وبالتعاون مع جمعية "همتنا" الخيرية.

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وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري قد وضع اليوم السبت  حجر الأساس لإعادة إنشاء المركز الصحي  بحضور الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ورئيس مجلس إدارة البوتاس المهندس شحادة أبو هديب، ونائب رئيس جمعية البنوك الأردنية  عمّار الصفدي، ورئيسة جمعية همتنا الدكتورة فاديا سمارة، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.


ويأتي تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة البوتاس العربية ترجمة لاستراتيجية مسؤوليتها المجتمعية  والتي تقوم على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام ومنها؛ القطاع الصحي من خلال دعم وتمكين المؤسسات العاملة فيه وبما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي تعليقه على هذا الدعم، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب  :"إن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة البوتاس العربية تقوم على نهج الاستدامة، وتُركز على دعم القطاعات ذات الأثر الإيجابي المستدام، مثل التعليم، والصحة، والشباب والمرأة، وغيرها من القطاعات التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة"، لافتاً إلى أن دعم القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات هذه الاستراتيجية، وذلك لإيمان الشركة  بأهمية توفير خدمات صحية متميزة للمجتمعات المحلية.


وأضاف المهندس أبو هديب:"  نسعى من خلال دعمنا لمشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل  إلى تعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية التي تقع ضمن  نطاق عمل شركة البوتاس العربية  وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى القاطنين قرب هذه المراكز ".


وشدد المهندس أبو هديب على حرص شركة البوتاس العربية  على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للمساهمة في تنفيذ مشاريع حيوية وهامة وذات أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع المحلي، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها جمعية همّتنا الخيرية في سبيل النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

وشملت عملية تطوير المركز الذي تتجاوز مساحته 1917 مترا مربعا، إضافة عيادات اختصاص طبية جديدة تغطي المتطلبات الصحية والعلاجية لسكان المنطقة، أهمها استحداث عيادة طب عظام وقسم تأهيل وعلاج طبيعي، كما سيتم إضافة قسم متكامل لصحة الأم والطفل، وتطوير قسم الأسنان عن طريق استحداث عيادة أسنان إضافية ومختبر أسنان وتصوير شعاعي بانورامي. إلى جانب  استحداث عيادة طب أطفال، وعيادة طب باطني، وعيادة طب عام إضافية، وعيادة طب مجتمعي، وغرفة ماموغرام.

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