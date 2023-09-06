الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

اجتماع أردني إسرائيلي في العقبة

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العقبة
قال بيان رسمي أصدره المكتب الإعلامي لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إنه بناءً على مخرجات اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي في العام 1994، و بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمواضيع المشتركة في البلدين.اضافة اعلان

وحسب البروتوكول النهائي ما بين العقبة و أم الرشراش " ما يسميه الاحتلال إيلات"  والمنبثق عن إتفاقية السلام المشار إليها أعلاه ، فقد التأم اجتماع موسع للجَنة التنسيقية العليا بين الجانبين الأردني والإسرائيلي على مستوى الخبراء في مدينة العقبة وذلك للتباحث حول عدد من الملفات والتي تُعنى بالتنسيق لغايات القضايا المشتركة في عدة مجالات. 

و تمخض عن تلك التفاهمات الوصول إلى زيادة أعداد العمال الأردنيين بنحو 1150 عاملاً أردنياً، فضلاً عن 3200 عاملاً يعملون منذ سنوات سابقة في مدينة أم الرشراش " ما يطلق عليه الاحتلال إيلات" ، حيث تم بحث أوضاع العمالة الأردنية بما يضمن وضع وجودة العمل لهم داخل المنشآت المستهدفة في المدينة المشاطئة لخليج العقبة.

كما تم بحث مجالات التعاون في الأمور الزراعية والتكنولوجيا الحيويّة في القطاعات الزراعية ومنها الزراعات السمكّية في المياه المالحة بما يتوائم مع المصلحة الوطنية، 

وفي السياق بحثت اللجنة التي تترأسها من الجانب الأردني سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اقتراحاً لبدء خطوط الطيران المباشر ، وذلك من شأنه زيادة أعداد السائحين لمنطقة العقبة وتسهيل عبور الأفواج السياحية العالمية التي تستخدم مطار أم الرشراش، فضلاً عن المجموعات السياحية العابرة نحو الجانب الأردني . 

كما شدد الجانب الأردني على وضع إدارة المناطق الساحلية المشتركة بما يخدم استدامة العمق الساحليّ والمحافظة على البيئة البحرية في خليج العقبة وشواطئها والتنسيق ومنع رميّ المخلفات الضارة ببيئة البحر الأحمر 

و بما يخص الحفاظ على البيئة في منطقة العقبة فقد تم التباحث في عدة أمورٍ  مشتركة للحفاظ على التوازن البيئي وديمومة مراصد الطيور المستوطنة والمهاجرة غير الضارة وذلك من خلال مكافحة الطيور الضارة ومنها الغراب الهندّي القادم من بلاد شرق آسيا مع السفن والذي يخلف أضراراً على التنوع الاحيائي والمزروعات و أيضاً الحشرات الضارة والتأكيد على نظافة الشواطىء من العبث خصوصًا المرجانية منها .
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