الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

السفير الهولندي يزور شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية

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السفير الهولندي يزور شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية
احمد الرواشدة 
العقبة - زار السفير الهولندي في الاردن جاري فيرفاي شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والتي تعد اقدم شركة بحرية هولندية تعمل في العقبة.اضافة اعلان
وقدم مدير عام شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ديرك وينين عرضاً تفصيلياً عن الشركة منذ بداية تأسيسها والمراحل التي مرت بها بالاضافة الى عمليات القطر والارشاد التي تقوم بها القاطرات والقطع البحرية التابعة للشركة.
واشار وينين ان الشركة تواصل تقديم خدمات بحرية متقدمة وعالية المستوى للبواخر والسفن التي تؤم ميناء العقبة بالتزام راسخ بالتميز والسلامة وبتناغم وانسجام مع كافة القطاعات وخطوط الملاحة والجهات البحرية والمينائية في خليج العقبة، مؤكداً ان الشركة تعمل دائماً على الرقي بالخدمات المقدمة للبواخر والسفن التي تؤم ميناء العقبة وتطويرها، مما يحفظ مكانتها في مصاف الشركات العالمية العاملة في مجال الخدمات البحرية، مبينا ان قاطرات وقطع الشركة البحرية تعمل بكفاءة وفعالية عالية وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، لتقديم خدمات بحرية عالية الجودة مع المحافظة على أعلى مستويات السلامة والحفاظ على البيئة، والتعامل مع حالات الطوارئ في خليج العقبة، ودعم مجال الملاحة البحرية في المملكة.
وتعد شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية المحرك الرئيس وأكبر مزود متنوع للخدمات البحرية في خليج البحر الاحمر برؤية واضحة لتكون رائدة في تقديم خدمات بحرية متكاملة عالمية المستوى.
واضاف وينين إن أسطول ميناء العقبة للخدمات البحرية على جاهزية عالية للتعامل مع كافة أنواع البواخر ذات الاحجام الكبيرة والحساسة، وإدخالها وفق اعلى درجات الأمان على أرصفة ميناء العقبة، مؤكداً ان لدى الشركة أحدث المعدات والمرافق جنبا إلى جنب مع الموظفين المدربين تدريبا عاليا وذوي الخبرة لضمان فعالية الجودة والسلامة، مشيرا ان الشركة لم تتوقف عن مواصلة التحديث والتطوير والتحسين المستمر، لتعزيز تركيزها على توفير خدمات بحرية تسهم في تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل، ما جعل من منظومة الموانئ الأردنية الموانئ المفضلة لخطوط الشحن العالمية بامتلاكها أسطولا من القاطرات والقوارب الحديثة، لخدمة حركة السفن وبما يمكنها من تعزيز تنافسية ميناء العقبة وبمؤشرات أداء حازت على رضا متلقي الخدمات، حيث تشكل حلقة مهمة في سلسلة النقل البحرية.
أكد وينين أن شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية تقدم خدماتها بكفاءات محلية اردنية بشكل كامل تقريباً، وهو أعلى بكثير من الشركات العالمية التي تعمل في نفس مجال الخدمات البحرية وتستخدم ايدي عاملة غير محلية في معظم الأحيان.
من جانبه أكد السفير الهولندي في الاردن هاري فيرفاي على ان شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية والتي تنتمي بعلاقتها  الى شركة سميت لمنالكو في هولندا، من الشركات المتميزة وتتمتع بسمعة عالمية واسعة لها اثر كبير في موانئ العالم لما تقدمه من دعما بحريا من الدرجة الاولى وبأعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة، وتقدم مجموعة شاملة من الخدمات البحرية عالية المستوى.
وتجول فيرفاي يرافقه وينين والمدير البحري في الشركة الكابتن ظافر فريحات بمرافق الشركة وشهد حركات ادخال البواخر والسفن على ارصفة الموانئ الجنوبية ، مثلما اطلع على عمل برج المراقبة في الشركة.
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