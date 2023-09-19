"تطوير العقبة" توفر 22 مليون دينار لمعبر الدرة

أحمد الرواشدة

العقبة- قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي إن المفاوضات مع شركة مرسى زايد الإماراتية وصلت لمرحلتها النهائية.



وبين الصفدي خلال مؤتمر صحفي في العقبة أن "مرسى زايد" ستبدأ بالعمل في أرض المشروع خلال العام المقبل بعد اعتماد سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المخطط الشمولي بإنشاء مارينا للقوارب السياحية وبعض المرافق الترفيهية والشقق الفندقية.



وأشار إلى أن شركة تطوير العقبة تعمل على إعادة تعريف ميزاتها التنافسية في العديد من المحاور.



وأوضح الصفدي أن الشركة وفرت 22 مليون دينار لمعبر الدرة الحدودي الذي يربط العقبة بمدينة حقل السعودية بعد الزيادة في أعداد القادمين المغادرين، وسيكون أحدث مركز حدودي في المملكة لقربه من مشروع نيوم.



وأضاف أن "تطوير العقبة" ستعمل على تزويد المنطقة الجنوبية الصناعية بالغاز الطبيعي تماشيا مع التوجه العالمي للمضي بالاقتصاد الأخضر.

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وأشار الصفدي إلى أن مجموعة أبو ظبي أرسلت عرضين لتشغيل مطار الملك الحسين الدولي، "وحاليا ندرس العرضين في شركة تطوير العقبة من خلال المفاوضات بين الطرفين"، إلى جانب عرض لإدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.