تخفيضات بأكثر من 50% على السلع والخدمات في العقبة

أحمد الرواشدة

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توافقت كافة القطاعات التجارية والسياحية والنقل والخدمات المساندة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على منح كافة أبناء المحافظات الأردنية وضيوفهم ستون يوما للتسوق والشراء والسياحة والترفيه بتخفيضات تزيد على 50% على كافة السلع والخدمات، فيما تنتهي في شهر شباط/ فبراير المقبل.وأكد نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي أن غرفة التجارة بالتعاون مع سلطة العقبة الخاصة وكافة الجهات المعنية بإعادة تنشيط العقبة أطلقت أكبر موسم للتخفيضات بالمدينة الساحلية، لا سيما في القطاع التجاري وأسعار الفنادق والشقق الفندقية والنقل والمواصلات والأسواق التجارية ومراكز الغوص ومحمية وادي رم والمخيمات السياحية وكل ما يتعلق بخدمة المواطن والزائر.وكشف الرياطي عن قيام غرفة تجارة العقبة بتخصيص سيارتين حديثتين مجمركتين كجائزة كبرى يتم السحب عليهما بعيد انتهاء موسم التخفيضات في شهر شباط المقبل، إضافة إلى مئات الجوائز والحوافز من محلات التسوق والسياحة.وبين نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أنه تم عقد اتفاقيات مع شركة جت للنقل ومعظم شركات النقل السياحية في المملكة لنقل الزوار والضيوف من المحافظات الأردنية إلى العقبة على النحو التالي 10 دنانير ذهاب وإياب في باصات جت مجانا من مراكز المحافظات في النقل السياحي للعقبة، وخصومات كبيرة على تذاكر الطيران.ونوه إلى أسعار خاصة تم الترتيب لها مع المخيمات السياحية في وادي رم للزوار والضيوف، إضافة إلى أسعار رمزية في مراكز الغوص والقوارب السياحية والزجاجية والشقق الفندقية والفنادق وفي معظم المطاعم والمحلات التجارية المشاركة في موسم التخفيضات، مشيرا إلى تسجيل ما يزيد على 500 مؤسسة ومنشأة لهذا الموسم لدى غرفة تجارة العقبة وما زال التسجيل مستمرا.وأكد الرياطي أن الهدف الأساسي من موسم التخفيضات إعادة الثقة بين المستهلك المحلي وجميع القطاعات التجارية والسياحية في المنطقة الاقتصادية الخاصة، وتشجيع زوار العقبة على التسوق والإقامة فيها لفترات أطول، من خلال تخفيضات وعروض حقيقية غير مسبوقة تجذب الزائر المحلي بالدرجة الأولى وتنشيط الحركتين السياحية والتجارية، مؤكدا دعم الغرفة لموسم التخفيضات والذي سيستمر لشهرين لإعادة وضع العقبة كخيار أول أمام الأردنيين للاستثمار والتسوق.