اتفاقية لدعم بنية الأعمال الريادية في العقبة

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وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وصندوق التنمية والتشغيل اليوم الأحد، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم بنية الأعمال الريادية في محافظة العقبة ورواد ورائدات الأعمال، من خلال توفير قروض ميسرة بشروط سهلة وفترة سماح تمتد 12 شهراً وفترة سداد لـ6 سنوات.ووقعت الاتفاقية برعاية رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، حيث وقع عن السلطة مفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي وعن الصندوق المدير العام منصورالوريكات، بحضور مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو.وقال الفايز إن هذه الاتفاقية تأتي لتمكين الشباب لفرص عمل تشغيلية من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى حرص السلطة على تنفيذ هذا المشروع الوطني وجعل العقبة أنموذجا رياديا في توفير البيئة الحاضنة للأعمال والداعمة للشباب من أجل تنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع.وأشاد بدور صندوق التنمية والتشغيل ومجلس المحافظة في تنفيذ ودعم مثل هذه المشاريع التنموية للشباب، والتي تعود بالنفع على المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في محافظة العقبة بالتشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة، منوها إلى ضرورة تقييم المشاريع الإنتاجية التي استفادت من هذا البرنامج وضمان ديموية العمل والاستمرار بتنفيذها خلال الأعوام المقبلة.بدوره، أكد الوريكات التشاركية مع السلطة ودورها الحيوي والهام في دعم وتمكين الشباب لإقامة مشاريعهم الإنتاجية التي تساهم في توفير مصادر دخل لهم كون القطاع العام ليس لديه القدرة على استيعاب فرص عمل للشاب، مبينا أن حجم التمويل للمشروع الواحد يترواح بين 5 - 10 آلاف دينار أردني وبنسبة مرابحة 2.5%.وأشار الوريكات إلى أن البرنامج لديه العديد من المزايا اللوجستية التي يقدمها الصندوق للمتقدمين عبر توفير برامج تدريب في إعداد دراسات الجدوى والبرامج التدريبية المتخصصة حسب القطاع، إضافة إلى التأمين على الحياة وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة لهم.من جانبه، بين الكباريتي أهمية هذا البرنامج الذي سيساهم في توفير قروض ميسرة للشباب ذوي الأفكار الريادية في العمل وتنفيذ مشاريعهم بكل يسر وسهولة، حيث تضمن الاتفاقية شروطا ميسرة للسداد وتمكنهم من الإنتاج ليعود عليهم بالنفع ويساهم في تحسين مستوى الدخل الأسري لديهم .من جهته، لفت عمرو إلى التعاون بين المجلس والسلطة والتشاركية الحقيقية في تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم البنى التحتية في المنطقة وتساهم في تشغيل الشباب الباحثين عن العمل، كما تعزز اللامركزية المحلية وتنفيذ المشاريع الإنتاجية الصغيرة ضمن الاتفاقية التي تدعم بنية الأعمال الريادية في محافظة العقبة .