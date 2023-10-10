اليرموك تحصد المركز الثالث بتحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء

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فاز فريق مكون من مجموعة من طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بالمركز الثالث في مسابقة تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء، والتي عُقدت على مدار يومين، بتنظيم من جامعة الحسين التقنية.وتقوم فكرة مشروع فريق جامعة اليرموك الفائز بهذه المسابقة حول تصميم وتطوير موقع إلكتروني للكرة الأرضية يظهر من خلاله معلومات عن المسطحات المائية والكائنات الحية المهددة بالانقراض منها، وزيادة الوعي والمعرفة عنها.وضم الفريق الفائز من الطلبة أنس عمرات وحازم شطناوي وديما الحسين من قسم هندسة الحاسوب في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وفراس المومني من قسم علم الحاسوب، وسجا زريقات وأمان العُبيثا من قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.يشار إلى أن تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء هو هاكاثون للمبرمجين والعلماء والمصممين ورواة القصص والصناع والتقنيين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم للالتقاء واستخدام البيانات المفتوحة من وكالة ناسا وشركائها في وكالة الفضاء لإيجاد حلول للتحديات التي نوجهها على الأرض والفضاء.يذكر أنه شارك في هذه المسابقة 41 فريقًا من مختلف جامعات ومدارس المملكة، أربعة منهم من جامعة اليرموك، ضمت 12 طالبًا من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وستة من طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.