الثلاثاء 16 نيسان 2024
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بلدية معاذ بن جبل تطوي ملف "المسلخ" بهدم مبناه المتهالك

بلدية معاذ بن جبل
بلدية معاذ بن جبل
 هدمت آليات بلدية معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، مبنى مسلخ المواشي التابع لها لتعرضه لتصدعات تمثل خطورة على السلامة العامة.
وتكون البلدية بذلك قد طوت ملف المسلخ الذي طالما شكل مصدر شكاوى لافتقاده لكافة شروط الصحة والسلامة العامة. اضافة اعلان
وقال رئيس البلدية ساري العبادي، إن هدم مبنى المسلخ الذي يعد الوحيد في لواء الأغوار الشمالية، جاء إثر كشف فني ميداني لمجلس البناء الوطني على المبنى وتوصيته بإزالته باعتباره آيلا للسقوط.
وأضاف أن إجراء الصيانة الدورية لمبنى المسلخ القديم باتت غير مجدية، مشيرا إلى تعرض المسلخ لعدة إغلاقات خلال السنوات الماضية من قبل لجان الصحة والسلامة العامة نظراً لتهالك المبنى وافتقاره للشروط الصحية وعدم أهليته لممارسة الذبحيات وتشكيله خطورة على السلامة العامة.
وأكد حاجة لواء الأغوار الشمالية إلى إنشاء مسلخ نموذجي حديث للمواشي ضمن منطقة خارج حدود التنظيم ويلبي الشروط الصحية والبيئية ويخدم بلديات اللواء الـ 3 ، وهو ما جرى بشأنه مخاطبة وزارة الإدارة المحلية لغاية تخصيص الأرض المناسبة للمشروع بالتنسيق مع سلطة وادي الأردن.
وأشار العبادي، إلى سعي البلدية في المرحلة الحالية إلى إنشاء هنجر لاستخدامه كمسلخ مؤقت لخدمة محال القصابة، لحين توفير التمويل اللازم لإنشاء مسلخ نموذجي للمواشي.
يذكر أن "الغد" نشرت عدة تقارير حول واقع "المسلخ" تطرقت خلالها وعلى لسان قصابين، "أنه غير صالح، وآيل للسقوط، وأرضيته محفرة، ولم يجر عليه أي تطوير أو عمليات صيانة منذ إنشائه في سبعينيات القرن الماضي، وتنتفي فيه عوامل السلامة العامة والصحة".-(بترا- أشرف الغزاوي) 
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