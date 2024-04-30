الثلاثاء 30 نيسان 2024
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انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 1.42 % في آذار

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين - (تعبيرية)
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين - (تعبيرية)
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً في أسعار المنتجين الصناعيين نسبته (1.42%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً بنسبة 0.44% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.اضافة اعلان

أما على المستوى التراكمي، فانخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة (1.56%) مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

وعليه، بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار/ مارس من عام 2024 ما مقداره 107.62 مقابل 109.17 للشهر نفسه من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار/ مارس من عام 2024 ما مقداره 107.62 مقابل 107.14 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام ذاته.

وعلى المستوى التراكمي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2024، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ما مقداره 107.21 مقابل 108.91 للفترة ذاتها من عام 2023.

وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر آذار/ مارس من عام 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2023 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.66%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (4.32%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 5.08% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار/ مارس من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين انخفضت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (0.91%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار "الكهرباء" (0.13%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 بالفترة نفسها من عام 2023، فقد انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.92%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (2.33%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار"الكهرباء" بنسبة 4.65% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
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