السبت 13 نيسان 2024
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1293 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي

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سوق إربد المركزي

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم السبت 1293 طنا.


وقال رئيس قسم الأسعار بالسوق المركزي في بلدية إربد خلدون حتاملة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه وصل للسوق 769 طن خضار، و267 طن فواكه، و17 طن ورقيات، و 88 طنا منوعا بين الفواكه والخضار، و34 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ، و118 طنا مواد أخرى.

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وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 30 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30، والثوم 160 و250، والبطاطا بين 45 و65، والبندورة بين 12و 25، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 12و25، والزهرة بين 10و 25، والليمون بين 15و 25، والموز البلدي بين 55 و70، والبطيخ بين 18 و25، والشمام بين 20 و30 قرشا.

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