الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحويلات مرورية لصيانة أجزاء من طريق الرمثا

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تحويلات مرورية

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية عن إجراء تحويلات مرورية على أجزاء من طريق الرمثا اعتبارا من مساء غدٍ الأربعاء.

 

وقالت الوزارة، إن التحويلات تشمل الطريق الواصل من إشارة "سايبر ستي" باتجاه مدينة الرمثا وحتى جسر جامعة العلوم والتكنولوجيا بطول 6 كيلومترات لتنفيذ أعمال مشروع صيانة طريق الرمثا ضمن المنطقة المحددة.

 

وأضافت في بيان، أنه سيتم فصل الطريق المتجه من إشارة "سايبر ستي" باتجاه اضافة اعلان
الرمثا وحتى جسر جامعة العلوم والتكنولوجيا بحواجز بلاستيكية، ومباشرة
العمل في أحد المسارب وإبقاء الآخر مفتوحا لحركة المرور لكل منطقة عمل،
مشيرةً إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ المسرب الأول سيفتح السير عليه ومباشرة العمـــل في المسرب الآخر.


وتشمل أعمال المشروع كشط المناطق المتضررة وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال دهان أرضية وعناصر سلامة مرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.


وأشارت الوزارة إلى أن منطقة العمل مجهزة بكامل عناصر السلامة المرورية والإشارات الإرشادية والتحذيرية خصوصا في منطقة التحويلات.


وأهابت بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.


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