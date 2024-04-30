الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كيربي: المقترح الأخير لصفقة التبادل يتضمن وقفا للقتال 6 أسابيع

منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي
مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي

قال البيت الأبيض إن المقترح الأخير لصفقة التبادل بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي يتضمن وقف القتال 6 أسابيع.


وأوضح مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن مقترح صفقة التبادل الموجود لدى حماس تم التفاوض عليه مع الاحتلال الإسرائيلي "بنوايا جيدة" لوقف القتال لستة أسابيع.

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ودافع كيربي عن إسرائيل قائلا "لا يمكن أن يكون هناك شك في جدية الإسرائيليين في التفاوض على مقترح اتفاق الرهائن الجديد". وأضاف ننتظر رد حماس على مقترح الاتفاق وينبغي أن يكون "نعم".


واستدرك بالقول أيضا "لا نود رؤية اجتياح كبير لرفح يعرض حياة أكثر من مليون شخص للخطر".

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