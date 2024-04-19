الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الشرطة الفرنسية تعتقل مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس

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الشرطة الفرنسية تطوق القنصلية الإيرانية في باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم الجمعة، مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس.

 

وكانت الشرطة طوقت القنصلية الإيرانية بعد بلاغ عن تهديد رجل هدد رجل بتفجير نفسه هناك.

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وقال مصدر بالشرطة لرويترز إن الرجل شوهد حوالي الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) وهو يدخل القنصلية حاملا ما يبدو أنها قنبلة يدوية وسترة ناسفة.

وقالت الشرطة إنها تنتشر في مكان الحادث وطلبت من الناس تجنب المنطقة لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت شركة آر.إيه.تي.بي للمترو أن الخدمات توقفت على خط مترو قريب لأسباب أمنية.

ورفض شخص في السفارة الإيرانية الرد على مكالمة من رويترز تقديم أي معلومات عن الوضع.

ولم يتضح ما إذا كان للحادث أي صلة بالتوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.


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