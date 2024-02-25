الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية: غزة تحتاج لعقود لإصلاح ما دمرته الحرب

الصحة العالمية: غزة تحتاج لعقود لإصلاح ما دمرته الحرب
الصحة العالمية: غزة تحتاج لعقود لإصلاح ما دمرته الحرب

قالت منظمة الصحة العالمية إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 142 يوما، تسببت في "دمار غير مسبوق" يحتاج إصلاحه عقودا من الزمن.

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وقال المتحدث باسم المنظمة طارق يساريفيتش، في تصريح الليلة الماضية، إن ما بين 70-80 بالمئة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه، قد دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، مشيرا إلى أن إصلاح البنية التحتية سيستغرق عقودا، بالإضافة إلى نظام الرعاية الصحية الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في غزة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة .


وتابع، " ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن إزالة الأنقاض والركام في غزة سيستغرق من 3 - 12 عاما، مشيرا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يقدر أن تأهيل اقتصاد غزة، بما في ذلك إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الذي هو في وضع حرج، سيكلف عشرات مليارات الدولارات.


وأكد يساريفيتش، أن منظمة الصحة العالمية ستواصل تنفيذ خطتها التشغيلية لدعم المستشفيات في غزة، مع طلب دعم مالي بقيمة 110 ملايين دولار.


وتوقعت دراسة أجرتها جامعتان بريطانية وأمريكية، أنه وفي حال تم إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، فإن أكثر من 11 ألفا و500 شخص سيموتون هناك حتى آب القادم، جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.


وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء إلى 29,606 شهداء، و69,737 جريحًا، منذ بَدْء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.


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