الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع قانون مساعدات أقره الكونغرس الأميركي

قال مكتب شؤون تايوان التابع للصين اليوم الأربعاء إن بكين “تعارض بشدة” إدراج ما تصفه “بالمحتوى المتعلق بتايوان” في حزمة من أربعة مشروعات قوانين أقرها الكونجرس الأمريكي تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايبه.

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وقال المتحدث باسم المكتب إن الصين حثت الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بعدم دعم “استقلال تايوان” بإجراءات ملموسة، والتوقف عن تسليحها بأي شكل من الأشكال.



وأقر الكونجرس في وقت متأخر من أمس الثلاثاء حزمة تشريعية توفر المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.



وقال الجيش التايواني يوم الأحد إنه سيناقش مع الولايات المتحدة كيفية استخدام تمويل تايبه المدرج في الحزمة التشريعية البالغة 95 مليار دولار بينما تقوم الطائرات الحربية الصينية مرة أخرى بمناورات قرب الجزيرة.-(رويترز)