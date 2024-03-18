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الإثنين 18 آذار 2024
7:47 م
بوتين يعتزم إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية
فلاديمير بوتين - (أرشيفية)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عزم بلاده إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود للمساعدة في الحماية من الضربات الأوكرانية بعيدة المدى والغارات عبر الحدود.
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وقال بوتين بعد ساعات من فوزه بولاية خامسة تمتد إلى ست سنوات: "في ضوء الأحداث المأساوية الحالية، سنضطر في مرحلة ما إلى إنشاء منطقة عازلة على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية". (بترا)
روسيا
بوتين
اوكرانيا
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