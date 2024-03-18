الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بوتين يعتزم إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية الأوكرانية

فلاديمير بوتين - (أرشيفية)
فلاديمير بوتين - (أرشيفية)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عزم بلاده إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود للمساعدة في الحماية من الضربات الأوكرانية بعيدة المدى والغارات عبر الحدود.اضافة اعلان

وقال بوتين بعد ساعات من فوزه بولاية خامسة تمتد إلى ست سنوات: "في ضوء الأحداث المأساوية الحالية، سنضطر في مرحلة ما إلى إنشاء منطقة عازلة على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية". (بترا)
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