الأحد 24 أيلول 2023
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جولة داخل مخيم جزيرة لامبيدوزا الواقع في قلب موجة تدفق المهاجرين إلى أوروبا

جولة داخل مخيم جزيرة لامبيدوزا الواقع في قلب موجة تدفق المهاجرين إلى أوروبا

مجموعة من المهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
مجموعة من المهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
مجموعة من المهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
BBC
مجموعة من المهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية
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وصل آلاف المهاجرين إلى شواطئ جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إرهاق الموارد المحلية في الجزيرة. وزار مراسلا بي بي سي ريها كنسارة وأمير نادر مركز الاحتجاز في الجزيرة، المعروف أيضًا باسم "النقطة الساخنة"، حيث يتم احتجاز المهاجرين.

 

شهدت نقطة الاتصال الساخنة في لامبيدوسا أيامًا أكثر ازدحامًا. وقبل يوم واحد، كانت صفوف من المهاجرين، معظمهم رجال من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط، يبحثون عن الظل تحت مجموعة من الأشجار عند مدخل البوابة الحديدية للمخيم.

 

والآن، بينما نسير داخلها، نجد أن تلك المناطق مهجورة، دون أي دليل على الاكتظاظ. ولكن في الأشهر الأخيرة، كان المركز مكتظا بما يتجاوز طاقته الاستيعابية. ويقدر الصليب الأحمر الإيطالي أن الجزيرة استضافت ما لا يقل عن 10,000 شخص وصلوا حديثًا الأسبوع الماضي، كثير منهم قادمون بالقوارب من تونس.

 

وقام السكان المحليون بتوزيع الطعام والماء والملابس عليهم بينما كان المهاجرون يحاولون العثور على مكان داخل المركز، الذي تم بناؤه لاستيعاب 400 شخص فقط.

 

بالنسبة لمركز تم تسليط الضوء عليه على المستوى الدولي، تعتبر نقطة الاتصال صغيرة الحجم بشكل مثير للدهشة، إذ يبلغ طول النقطة 200 متر فقط.

وبينما كنا نسير على طول الشريط الذي يشكل هذا المخيم، كانت هناك مجموعة من الرجال ترقص على أنغام الموسيقى الشعبية في غرب أفريقيا وأيضاً الموسيقى العربية. حاولنا التحدث إلى بعض المهاجرين، لكن في كل مرة، منعنا الصليب الأحمر قائلًا إننا بحاجة إلى إذن إضافي من السلطات الحكومية للقيام بذلك.

 

نرى أربع نساء فقط مستلقيات على سرير مؤقت، لكن يبدو أن العديد من الأولاد قد بلغوا سن المراهقة بعد.

 

في اليوم السابق تحدثنا إلى أحمد، شاب مصري يبلغ من العمر 20 عاماً، عبر بوابة مركز الاحتجاز.

 

وقال إنه قام برحلة بالقارب لمدة ثلاثة أيام من ليبيا للوصول إلى هنا. بينما كنا نتحدث، قاطعه جنديان وسارع أحمد إلى طمأنتهما بالقول إنه يتلقى رعاية جيدة.

 

وقال إن المهاجرين الآخرين كانوا خائفين من التحدث إلى وسائل الإعلام.

 

ويقول إجنازيو شينتو، من الصليب الأحمر الإيطالي، إن وجود هذا العدد الكبير من الأشخاص في مثل هذه المساحة الضيقة، مع القليل من الخدمات الصحية والقليل من الخدمات اللوجستية، يمكن أن "ينسف آلة الاستقبال والإغاثة بأكملها".

مجموعة من المهاجرين الأفارقة والعرب في مخيم الاستقبال بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية
BBC
مجموعة من المهاجرين الأفارقة والعرب في مخيم الاستقبال بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية

 

تم نقل العديد من هؤلاء المهاجرين بالعبّارة إلى أحد مراكز المعالجة الأربعة في صقلية والبر الرئيسي لإيطاليا.

 

وبعد زيادة عدد القوات العكسرية الأسبوع الماضي، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الجزيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. وفي إعلان كان حازما في اللغة ولكن خفيفا في التفاصيل، وصفت حكومة السيدة ميلوني الوافدين بأنهم "غزو" و"عمل من أعمال الحرب".

 

لكن عمدة الجزيرة، فيليبو مانينو، لا يتفق مع ميلوني.

 

ويقول: "تعيش الجزيرة هذه الظاهرة منذ 30 عامًا، ولكن بالنسبة للغرباء هناك تصور بأن هناك فوضى كاملة هنا: "الجزيرة في حالة انهيار"، "الجزيرة تحت الهجوم". لكن هذا ليس هو الحال".

 

وفي الوقت نفسه، يستعد الاتحاد الأوروبي لتحويل مليار يورو (872 مليون جنيه استرليني) إلى دولة تونس المجاورة لتعزيز اقتصادها ومنع القوارب من المغادرة إلى الجزيرة.

 

ولكن هناك تصدعات في التعاون الأوروبي. وقالت الحكومة الفرنسية منذ ذلك الحين إنها سترفض استقبال الوافدين من لامبيدوزا.

 

ولأنها منقسمة بين قوى دولية أكبر بكثير من حجمها، فإن ما سيحدث في لامبيدوزا سوف يتحدد من قبل سماسرة السلطة في أماكن أخرى.

أحد المهاجرين في مخيم الاستقبال بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية
BBC
أحد المهاجرين في مخيم الاستقبال بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية

 

لا يبدو وكأن الجزيرة في أزمة، أو محكوم عليها أن تكون في أزمة. ولا يستخدم شعبها الخطاب العدائي الذي يستخدمه الزعماء السياسيون في إيطاليا.

 

لكنهم يطالبون بمواجهة التحدي، وإيجاد حلول إنسانية حتى لا يضيع السكان المحليون الذين يوفرون الحماية للبحارة والزوار والمهاجرين.

 

ويقول مانينو: "لست الشخص الذي يستطيع أن يقرر الحل لأنني مجرد عمدة لجزيرة صغيرة".

 

"لكن علينا أن نختار ما إذا كنا سنعامل المهاجرين على مبدأ المساواة أم لا، سواء كانوا أوكرانيين فارين من الحرب، أو أفارقة فارين من الحرب والاضطهاد. هل نعاملهم جميعا بنفس الطريقة أم نعاملهم وفقا للون بشرتهم؟".

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