جيش الاحتلال: سيطرنا على معبر رفح (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه "سيطر" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الواقع على الحدود مع مصر في جنوب قطاع غزة.

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بدوره، قال متحدث باسم هيئة المعابر في غزة، الثلاثاء، إن معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر مغلق من الجانب الفلسطيني بسبب وجود دبابات الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت 3 مصادر في الإغاثة الإنسانية أن مرور المساعدات عبر المعبر تعطل.-(وكالات)

