الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد، قال بوريل في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إنه وفقا للمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، سيندي ماكين، فإن السيناريو الذي كان يخشى كثيرا منه قد أصبح حقيقة، مؤكدا أن هناك مجاعة تامة شمالي غزة، وهي تتجه نحو الجنوب.



وشدد على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم "2728"، ووقف إطلاق النار من أجل تبادل الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية لأولئك الذين أوشكوا على الموت بسبب الجوع.



وأشار الممثل الأوروبي إلى أن إسرائيل ملزمة بتوفير الوصول الكامل والآمن والسريع دون أي عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع.- (بترا)