السبت 26 آب 2023
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روسيا تُسقط مسيّرة اقتربت من موسكو وأخرى فوق بيلغورود

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جزء من طائرة مسيرة تظهر على الأرض بعد هجوم في موسكو
أسقط الدفاع الجوي الروسي ليلا طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب سوبيانين على منصة «تلغرام»، «هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو عبر مقاطعة إسترينسكي».
وأضاف أنه وفقا للتقارير الأولية «لا توجد إصابات أو أضرار. خدمات الطوارئ في الموقع».
ونادرا ما استُهدفت العاصمة الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، لكنّ الهجمات بطائرات أوكرانية بلا طيار زادت في الأشهر الأخيرة.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها دمرت طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا والتي تتعرض لهجمات متكررة.
ومؤخرا، استهدفت الهجمات بطائرات مسيرة موسكو وأجزاء أخرى من روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم. وأمس (الجمعة)، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانية.
من جانبه، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سروره لرؤية الحرب «تصل إلى روسيا».
الأربعاء، ذكرت سلطات منطقة بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، أن ثلاثة مدنيين قتلوا على يد قوات كييف. وفي اليوم نفسه، اصطدمت طائرة من دون طيار بناطحة سحاب في حي للأعمال في موسكو، ما أدى إلى تدمير نافذة دون التسبب في وقوع إصابات، وفقا للسلطات.اضافة اعلان
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