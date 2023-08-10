الخميس 10 آب 2023
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روسيا تسقط 13 مسيَّرة أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو وسيفاستوبول

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مسيَّرة تحترق بعد استهدافها فوق كييف الأسبوع الماضي (رويترز)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح، اليوم (الخميس)، أنها أسقطت ليلاً 11 طائرة أوكرانية مسيّرة بالقرب من شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى طائرتين مسيّرتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو. وقالت الوزارة في بيان: «دُمرت طائرتان مسيّرتان كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.اضافة اعلان
وأضافت: «بالقرب من مدينة سيفاستوبول، أصيبت طائرتان مسيّرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها».
وأشارت الوزارة إلى عدم ورود معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار في أي من المناطق المعنية.
وأتت هذه الضربات غداة إعلان روسيا إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو وهي تشكل الهجوم الرابع على الأقل الذي يقع قرب العاصمة الروسية في أقل من أسبوع.
وكانت موسكو بمنأى عن الهجمات خلال النزاع في أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من سنة، إلى أن بدأت تستهدف بهجمات في الأشهر الأخيرة.
وتعرضت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014 لسلسلة هجمات خلال النزاع وتكثفت الضربات في الأسابيع الأخيرة.
وقالت روسيا السبت إنها أسقطت مسيّرة فوق البحر قرب سيفاستوبول التي تضم مقر أسطول البحر الأسود الروسي.
في يوليو (تموز)، أدى هجوم بمسيَّرة أوكرانية في القرم إلى تفجير مخزن للذخيرة وألحق أضراراً بجسر فوق مضيق كيرتش يربط شبه الجزيرة بالبر الروسي الرئيسي.
وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي من أن «الحرب» آتية إلى روسيا مع تحول «مراكز وقواعد عسكرية ذات دلالات رمزية» إلى أهداف.
إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ القول في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن حريقاً اندلع في ورشة لإصلاح السيارات في دوموديدوفو على مشارف موسكو بالقرب من أحد المطارات الروسية الرئيسية. وجاء في البيان أن الحريق امتد لمساحة ألف متر مربع. وتبعد الورشة عشرة كيلومترات عن مطار دوموديدوفو. ووفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية فقد سُمع دوي انفجارين قبل الحريق.-(وكالات)
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