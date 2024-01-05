ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

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ألون بن مئير* - (ميدل إيست أونلاين) 14/11/2023ما لم تضع إسرائيل استراتيجية خروج ونهاية للعبة تؤدي إلى حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فإن الحرب ضد حماس لن تكون إلا حلقة عنيفة وحشية أخرى من شأنها أن تمهد الطريق للحرب الجديدة التي ستجتاح الضفة الغربية، ويحتمل أن تشعل المنطقة بأكملها.* * *الإسعاف السياسي للأزمةيمكن أن يأتي من (الأونروا)مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس، فإن الدعوة الدولية لوقف إطلاق النار، أو على الأقل "استراحة" قصيرة من القتال لبضعة أيام للسماح بتسليم الضروريات التي تشتد الحاجة إليها، تشكل ضرورة أساسية للغاية في هذه المرحلة. ومن الواضح بشكل صارخ، أن هناك تعاطفا دوليا متزايدا تجاه الفلسطينيين نظرا لحجم الدمار والخسائر في الأرواح. إن هذه الأزمة الإنسانية بهذا الحجم المذهل تلقي بظلالها على المذبحة غير المعقولة التي راح ضحيتها 1.400 شخص في إسرائيل واختطاف 248 آخرين. ولكن من المؤسف أنه على الرغم من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تصبح الحملة الرامية إلى استئصال حماس على نحو متزايد أشبه بحرب الثأر والانتقام. وقد تسببت في دمار هائل ومعاناة إنسانية كبيرة. فبعد أربعة أسابيع فقط من بدئها، لقي ما يقرب من 11 ألف فلسطيني حتفهم في غزة، ثلثهم من الأطفال تحت سن الثامنة عشرة، وهناك ندرة مروعة في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وأصبح ما يقرب من نصف السكان الآن نازحين داخلياً.هذه الكارثة تتكشف أمام أعيننا ويجب أن تتوقف، ولو مؤقتا، للمساعدة على إنقاذ حياة العديد من عشرات الآلاف من الجرحى، ودفن الموتى، وتجنب انتشار المجاعة على نطاق واسع. وعلى الرغم من أن الوقف المؤقت للأعمال العدائية يفيد حماس، إلا أن الأمر يظل يستحق القيام به -ليس فقط لتخفيف المعاناة المروعة لجميع السكان في غزة، ولكن أيضًا لفتح نافذة للتفاوض على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، وخاصة جميع النساء والأطفال مقابل هدنة في القتال.في حين أن هدف إسرائيل المعلن منذ البداية، تدمير حماس، كان وما يزال له ما يبرره، فإن إسرائيل لم تعرض حتى الآن أي استراتيجية واضحة للخروج أو نهاية اللعبة. وبمجرد هزيمة حماس بالكامل، وهو أمر ما يزال هدفاً صعباً، فسوف يكون لزاماً على إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، أن تقدم بديلاً سلمياً يلبي تطلعات الفلسطينيين ويجعل حماس غير ذات أهمية.ينبغي على الرئيس بايدن أن يطالب رئيس الوزراء نتنياهو وضباطه العسكريين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بوضع استراتيجية خروج واضحة ونهاية للعبة تتفق مع المصالح الوطنية لإسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة.يمكن القول إن الاحتجاجات التي اندلعت في المدن الكبرى في الولايات المتحدة خلال عطل نهاية الأسبوع، بما في ذلك واشنطن العاصمة، هي من أكبر الاحتجاجات التي شهدناها منذ وقت طويل. وتمارس هذه الدعوات لوقف إطلاق النار أو إقرار هدنة في القتال لأسباب إنسانية ضغوطًا على بايدن لتغيير دعمه غير المشروط تقريبًا لجهود الحرب الإسرائيلية، والتي لم يعد بإمكانه تجاهلها. وهذا مهم بشكل خاص، لأن دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل يجعل إدارة بايدن متواطئة في المأساة التي تتكشف، والتي تتعرض أيضاً لانتقادات شديدة من صفوف الديمقراطيين البارزين أيضًا.ماذا يجب أن تكون نهاية اللعبة؟ أعتقد أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة، اثنان منها غير عمليين، بمعنى أنهما لن يؤديا إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.السيطرة الإسرائيلية على غزةأولا، يدعي نتنياهو أنه يريد الحفاظ على الأمن في غزة، لكنه لا يقول من سيحكم ويدير القطاع. هل يريد إعادة احتلال غزة بأكملها أم النصف الشمالي فقط من القطاع، وهو ما قد يفسر السبب في أنه أراد أن يتجه الفلسطينيون إلى الجنوب. إن الرئيس بايدن محق للغاية في قوله إن إعادة احتلال غزة، سواء جزئيا أو كليا، لن يكون سوى كارثة بالنسبة لإسرائيل ولن يؤدي سوى إلى ضمان إطالة أمد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.علاوة على ذلك، ينبغي التأكيد هنا أنه بالنظر إلى تجربة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، فإن الحفاظ على الأمن لم يكن ناجحًا إلا بشكل هامشي في أحسن الأحوال، كما يتضح من العنف المستمر بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين الذي يتصاعد بشكل متزايد. وسيكون نتنياهو أحمق إذا افترض أنه قادر على الحفاظ على سيطرته على غزة من خلال إنشاء جهاز أمني في حين سيعرِّض المسلحون التابعون لحماس في غزة القوات الإسرائيلية لهجمات إرهابية من شأنها أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الدماء والمال. وسوف يكون العنف في الضفة الغربية شاحبا مقارنة بما سيظل مقاتلو حماس في غزة قادرين على القيام به ضد القوات الإسرائيلية من دون نهاية تلوح في الأفق.إعادة توطين الفلسطينيين في مصرأما الخيار الثاني، الذي يدرسه نتنياهو مع مصر، فهو السماح بتوطين بضع مئات الآلاف من الفلسطينيين في صحراء سيناء، بحيث تتولى مصر المسؤولية الإدارية في غزة بينما تحافظ إسرائيل على الأمن. ورفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضا قاطعا أي تورط مستقبلي مع الفلسطينيين في غزة، باستثناء تسهيل مرور الأشخاص عبر معبر رفح لأسباب مبررة وكذلك نقل البضائع. وتعتبر الحكومة المصرية حماس فرعا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر. ولهذا السبب فرضت مصر أيضًا حصارًا على غزة لمنع تسلل مقاتلي حماس إلى البلاد.علاوة على ذلك، فإن لدى مصر مشاكلها الخاصة. فالاقتصاد في وضع صعب، والمخاوف بشأن الأمن تتصاعد. ولا تريد مصر، ببساطة، إضافة المزيد إلى مشاكلها الداخلية. وهي لذلك غير معنية بأي حل يثقل كاهلها مع الفلسطينيين. ومع ذلك، كان الرئيس السيسي واضحًا في أنه بغض النظر عن كيفية انتهاء هذه الحرب، فلا بد من وضع إطار لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وإلا فإنها ستكون مسألة وقت فقط قبل أن تدعو هذه الحرب إلى حرب أخرى.فترة انتقالية لغزة بإشراف الأمم المتحدةقد يكون الخيار الثالث أكثر قابلية للتطبيق لأنه يستلزم فترة انتقالية تتولى خلالها الأمم المتحدة المسؤولية. فمن الناحية الإدارية، كما هو معروف، الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) موجودة على الأرض منذ عقود حيث تقدم المساعدات والخدمات التنموية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتمويل الصغير والتدريب المهني. وعلى الرغم من أنها لم تشارك في إدارة غزة نفسها، إلا أن الأونروا على دراية كبيرة بالمشهد في غزة. وهي على دراية باحتياجات السكان، والظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة، والمشاكل اليومية التي يواجهها سكان غزة. ولذلك، فإن الأونروا في أفضل وضع ممكن لتولي مسؤولية أكبر بموجب ولاية معدلة وموسعة، شريطة أن تتلقى القوى العاملة والتمويل اللازم.وبالتزامن مع المسؤوليات الإدارية الإضافية للأونروا، سيكون من الضروري إنشاء قوة لحفظ السلام تكون مسؤولة عن الأمن. ويجب أن تتألف هذه القوة حصريا من الدول العربية التي تعيش في سلام مع إسرائيل، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والمغرب، بالإضافة طبعا إلى مصر.ينبغي أن يكون واضحا أنه على الرغم من أن الضفة الغربية وقطاع غزة في مرحلة ما بعد حماس ينبغي أن تحكمها السلطة الفلسطينية، فإن هذا لا ينبغي -بل لا يمكن- أن يحدث في الواقع لمدة 12 إلى 18 شهرا على الأقل بعد إنشاء سلطة إدارية تابعة للأمم المتحدة في غزة. وخلال هذه الفترة يقوم الفلسطينيون في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بإعداد أنفسهم سياسياً لإجراء انتخابات جديدة. فالسلطة الفلسطينية الحالية فاسدة حتى العظم. والرئيس عباس مرفوض من قبل غالبية الفلسطينيين ويجب أن يرحل. ولا يمكن أن تنجح إلا قيادة جديدة ومنتخبة وغير فاسدة وتتمتع بثقة الشعب.وعلى الجانب الإسرائيلي، لا ينبغي لأحد أن يحبس أنفاسه في انتظار اتفاق نتنياهو وعصابته من شركاء الائتلاف المتحمسين على أي شيء يشبه حتى دولة فلسطينية مستقلة. فبمجرد انتهاء الحرب سيواجه نتنياهو تحقيقاً بشأن الكارثة غير المسبوقة التي حدثت تحت قيادته وسيتعين عليه الاستقالة أو ستتم الإطاحة به. وهنا أيضاً لا بد من تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، والتي يجب أن تلتزم منذ البداية بحل الدولتين.بمجرد توفر الشرطين المذكورين، فإن السلطة الإدارية للأمم المتحدة ستتخلى عن دورها ومسؤوليتها للسلطة الفلسطينية.يتعين على الدول العربية أن تربط التزامها بتوفير قوة لحفظ السلام بقبول إسرائيل لحل الدولتين. وهذا يعني أنه بمجرد إنشاء قوة حفظ السلام هذه، فإن عملية بناء السلام يجب أن تبدأ بشكل جدي لتحقيق هذه الغاية. ولا بد من استخدام أي حل مؤقت فقط كوسيلة للتوصل إلى حل نهائي، وإلا فإنه لن يكون سوى فترة استراحة في انتظار وقوع كارثة أخرى.دور الولايات المتحدة والمملكة العربية السعوديةيمكن للسعودية والولايات المتحدة أن تلعبا دوراً رئيسياً، بل دورا لا غنى عنه، في هذا الصدد:كانت الولايات المتحدة وما تزال تشكل الضامن النهائي للأمن القومي الإسرائيلي. وقد فعل الرئيس بايدن أكثر من أي من أسلافه في هذا الصدد، وأظهر ذلك بطريقة لا لبس فيها من خلال دعمه الثابت لإسرائيل. ويتعين عليه أن يوضح بشكل تام (وهو في وضع يسمح له بذلك) لنتنياهو أو لخلفه أن دعم الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع يحمل تكلفة سياسية كبيرة بالنسبة لأميركا على الصعيدين المحلي والدولي. وتنظر العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة باعتبارها متواطئة في الرعب الذي يتكشف في غزة. ويجب على الرئيس بايدن أن يضع إطارًا لحل الدولتين الذي ظل يدعو إليه منذ عقود عديدة.من المؤكد أن عملية التفاوض على السلام سوف تستغرق أكثر من عام حتى تكتمل. و2024 هو عام الانتخابات في الولايات المتحدة، ولكن بغض النظر عمن قد يكون الرئيس المقبل، سيتعين على بايدن الالتزام بالخطط لأن حربا إسرائيلية-فلسطينيًة أخرى ستندلع وستتورط فيها الولايات المتحدة حتماً. وقد حان الوقت لأن تخفف الولايات المتحدة من تعهداتها وتتوقف عن إعطاء إسرائيل تفويضاً مطلقاً لتفعل ما يحلو لها، وأن تجعل تقديم المزيد من الدعم المالي والعسكري مشروطاً بجهود حقيقية للتفاوض بحسن نية والتوصل إلى اتفاق سلام.تستطيع المملكة العربية السعودية أن تكمل المبادرة الأميركية بدورها الأكثر أهمية من خلال استغلال الانهيار في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية وتقديم اختراق غير مسبوق لإنهاء الصراع. وينبغي للسعوديين أن يوضحوا أنه بمجرد انتهاء الحرب سيكونون على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط موافقة حكومة إسرائيلية جديدة على حل الدولتين والتفاوض بشكل مستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق.لا بد أن تنتهي هذه الحرب، وسوف تترك حماس في حالة من الضعف والفوضى إلى حد كبير. لكنّ هزيمة حماس النهائية لن تكون على أرض المعركة، بل ستتحقق من خلال خلق بديل لحكم حماس، وهو البديل الذي سوف يستفيد منه الفلسطينيون إلى حد كبير. ينبغي أن يظهر هذا التباين بشكل واضح وفوري لكي يثبت للفلسطينيين أن حماس لم تكن عدواً لإسرائيل فحسب، بل للفلسطينيين العاديين. نعم، جميع الفلسطينيين في غزة يريدون العيش في سلام وازدهار، ولكنهم محرومون من عيش حياة طبيعية بسبب مقاومة حماس العنيفة لإسرائيل التي تبدد كل الموارد لمحاربة إسرائيل بينما تترك الناس في حالة من اليأس والقنوط.لا ينبغي لإسرائيل أن تطيل أمد هذه الحرب المأساوية ولو ليوم واحد غير ضروري. والحقيقة أنه إذا استمرت هذه الحرب لمدة شهر أو شهرين آخرين، فمن المؤكد أن ما بين عشرين ألفاً وثلاثين ألفاً من الفلسطينيين تقريباً، أغلبهم من المدنيين الأبرياء، فضلاً عن العشرات من الجنود الإسرائيليين، سوف يُقتلون. إن استمرار الموت والدمار المروعين في غزة إلى جانب الخسائر الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تعميق الكراهية والعداوة وانعدام الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين ويجعل حل الصراع أكثر صعوبة من أي وقت مضى.يتعين على كل إسرائيلي، ذكرا كان أم أنثى، أن يسأل نفسه السؤال المؤلم: هل نريد إحياء ذكرى مقتل 1.400 إسرائيلي بريء ذبحتهم حماس بقتل 20 ألف فلسطيني، ولو عن غير قصد؟ هل هكذا ينبغي إحياء ذكرى الضحايا الإسرائيليين؟ هذا أمر يجب على كل إسرائيلي أن يفكر فيه.أجل، تستطيع إسرائيل أن تنتصر في كل معركة ضد حماس، وسوف تنتصر فيها هذه المرة، لكنها ستخسر الحرب ما لم تبدأ عملية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بمجرد انتهاء الحرب تحت رعاية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يجب أن يؤدي إلى حل الدولتين.*ألون بن مئير Alon Ben-Meir: صحفي إسرائيلي من أصل عراقي. ولد في بغداد العام 1937. مختص بسياسات الشرق الأوسط، وخاصة مفاوضات السلام بين إسرائيل والعالم العربي. حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة أوكسفورد في بريطانيا. يعد من داعمي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن خصوم اليمين الإسرائيلي المتطرف. درّس في جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. يعد من أشد المتحمسين لمبادرة السلام العربية التي ظهرت في العام 2002.