أندية المحترفين في سباق مع الزمن لخوض 43 مباراة

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان - متى ينتهي أطول موسم في تاريخ مسابقات الكرة الأردنية منذ عصر الاحتراف؟ سؤال يتردد في أوساط الشارع الرياضي مع التوقفات الكثيرة والمشكلات التي واجهت الفرق، ومعاناة الأندية من فترات توقف خارج أيام الفيفا وآخرها، خلال المشاركة الحالية للمنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر لغاية الثالث من أيار (مايو) المقبل، إضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي في دوري أبطال آسيا والوحدات في كأس الاتحاد الآسيوي.وحرص اتحاد الكرة في فترة التوقف الحالية بعد التواصل مع أندية المحترفين التي أبدت تعاونها، على توفير متطلبات النجاح للمنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية، عبر فترات توقف طويلة على حساب الأندية، خصوصا أن منافسات البطولة تقام خارج أيام التوقف الدولي، لتحقيق طموح وآمال الأردنيين بالوصول للمربع الذهبي، من أجل الظفر بإحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية العام المقبل في باريس للمرة الأولى في تاريخه، إذ تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى بشكل مباشر للأولمبياد، فيما يخوض صاحب المركز الرابع، مباراة الملحق مع المنتخب الغيني، صاحب المركز الرابع عن قارة أفريقيا.وفي ظل عدم وضوح الصورة بشأن موعد استئناف مباريات دوري المحترفين الذي توقف بعد ختام منافسات الأسبوع السادس عشر، بانتظار انتهاء مشوار "الأولمبي" في البطولة القارية، يبدو المشهد ضبابيا خصوصا أن المنتخب الوطني لكرة القدم تنتظره مواجهتين من العيار الثقيل في منافسات التصفيات المشتركة، أمام منتخب طاجكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية.وتشير المعلومات، إلى أن المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة، سيطالب بفترة توقف جديدة خارج أيام الفيفا قد تزيد على 10 أيام، لتحضير النشامى إذا لم يكن الموسم انتهى، فيما تحاول دائرة المسابقات ضغط المباريات والعمل على ختام دوري المحترفين قبل انطلاق تحضيرات منتخب النشامى لمواجهتي طاجكستان والسعودية، على أن تقام منافسات ما تبقى من بطولة الكأس بعد نهاية مشاركة المنتخب في التصفيات الآسيوية الحالية. وغادر عموتة عمان بعد التكريم الملكي لمنتخب النشامى عائدا إلى المغرب، ولم يتابع أي مباراة في دوري المحترفين وخصوصا مباراة الكلاسيكو والتي جمعت الفيصلي والوحدات في سهرة رمضانية، كما أنه لم يلتحق بالمنتخب الأولمبي في قطر.وتنتظر الأندية إصدار دائرة المسابقات باتحاد الكرة، مواعيد ما تبقى من أسابيع في عمر الدوري ومنافسات بطولة كأس الأردن بعد ذلك، حيث يبقى من عمر الموسم 36 مباراة في منافسات دوري المحترفين تتضمنها الأسابيع من السابع عشر ولغاية الثاني والعشرين، وينحصر الصراع على اللقب بين الحسين إربد والفيصلي، كما ستعلن الجولات المقبلة، هوية الفريقين الهابطين لدوري الدرجة الأولى، وتتبقى كذلك 7 مباريات في منافسات بطولة كأس الأردن لمعرفة بطل المسابقة.ولعل الحالة الأغرب في الموسم الحالي، في بطولة كأس الأردن، فبعد تأهل فريقي شباب الأردن والحسين إربد، إلى الدور نصف النهائي من البطولة، ما تزال هناك مباراتين في إطار منافسات دور الستة عشر، تجمع الأولى سحاب مع الفيصلي، والثانية مغير السرحان مع الوحدات، في المقابل، سيتم بعد خوض المباراتين تحديد موعد مباراة فريق الرمثا مع الفائز من لقاء مغير السرحان والوحدات، ومباراة فريق السلط مع الفائز من مباراة سحاب والفيصلي.وساهمت التوقفات في تراجع المستوى الفني للدوري ولم تستقر الفرق فنيا، بسبب الصعوبات المالية التي تركتها فترات التوقف الطويلة، وأكدت إدارات أندية المحترفين خلال الاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة في النادي الأهلي، أنها ضحت كثيرا من أجل المنتخبات الوطنية، وأن الإنجاز غير المسبوق لمنتخب النشامى في بطولة كأس آسيا جاء بتعاون من الأندية كافة.