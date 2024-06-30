 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إنجلترا تتأهل إلى ربع النهائي بعد فوز مثير على سلوفاكيا

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هدف بلينغهام أنقذ الإنجليز

تجنب المنتخب الإنجليزي التعرض لصدمة كبيرة، وهي الخروج بشكل "مذل" من بطولة أوروبا على يد سلوفاكيا، في اللحظات الأخيرة من اللقاء، مساء الأحد.

وقدم منتخب سلوفاكيا "ملحمة كروية" في مباراة دور الـ16 من بطولة "يورو 2024"، بمدينة غيلسنكيرشن الألمانية أمام إنجلترا، وتقدم بنتيجة 1-0 على المنتخب الإنجليزي حتى الدقيقة 95، وكان على بعد 60 ثانية من الوصول لربع النهائي، لكن الوضع انقلب في لحظات.

وظهر المنتخب الإنجليزي بشكل "كارثي" خلال شوطي المباراة، مستكملا ظهوره السيء في بطولة يورو 2024.

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وتقدم منتخب سلوفاكيا بأقدام هدافه إيفان شرانز في الدقيقة 25، بينما فشل "الأسود" في الرد بأي هجمة خطيرة، حتى تسديدة ديكلان رايس التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 81.

لكن لحظة ساحرة من النجم جود بلينغهام، أنقذت إنجلترا من الخروج المذل، حيث سجل هدفا من ركلة مقصية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وفي الوقت الإضافي، سرعان ما تقدم الإنجليز بعد لحظات من الانطلاقة عن طريق الهداف هاري كين، الذي أكد تفوق "الأسود الثلاثة" على منتخب سلوفاكيا الشجاع.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره السويسري في مواجهة ربع النهائي، مساء السبت المقبل.

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