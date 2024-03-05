الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخبان الأول والأولمبي يتأهبان للمنافسات بأجواء رمضانية وغياب للمحترفين

لاعبو المنتخب يعبرون عن فرحتهم بتسجيل أحد الاهداف - ( من المصدر)
لاعبو المنتخب يعبرون عن فرحتهم بتسجيل أحد الاهداف - ( من المصدر)
عمان- يبدأ المنتخبان الأول والأولمبي لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة، وسط أجواء رمضانية ستشهد أيضا مشاركة المنتخب الأول في مباراتي باكستان يومي 21 و26 من الشهر الحالي، ضمن التصفيات المونديالية،  وبطولة غرب آسيا للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 التي تنطلق في السعودية يوم 20 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
ويترقب الشارع الرياضي عودة المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة من زيارة خاصة للمغرب يوم السبت المقبل، للإعلان عن تشكيلة المنتخب لمواجهة المنتخب الباكستاني يوم الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة والتي تضم أيضا، المنتخبين السعودي والطاجيكي. 
ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على القائمة التي اختارها في منافسات كأس آسيا 2023، وعادت بإنجاز تاريخي غير مسبوق بالوصول للمشهد النهائي والحصول على مركز وصافة البطولة القارية، وضمت حينها القائمة 26 لاعبا هم: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أحمد الجعيدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش" صيصا، صالح راتب، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
وينتظر أن يبدأ تجمع "النشامى"، يوم الأحد المقبل، في معسكر داخلي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، بمشاركة اللاعبين المحليين بانتظار أن تكتمل صفوف "النشامى" بانتظام اللاعبين المحترفين بالأندية الخارجية بعد دخول فترة التوقف الدولية التي تبدأ يوم الثامن عشر من شهر آذار (مارس) الحالي، وتستمر لغاية السادس والعشرين من الشهر ذاته. 
ويبذل اتحاد الكرة حاليا جهودا لتأمين وصول اللاعبين إلى عمان قبل السفر إلى الباكستان يوم الثامن عشر من الشهر الحالي، وفي حال تعذر ذلك يلتحق اللاعبون بالمنتخب في الباكستان، ويبحث الاتحاد عن تأمين أفضل وسائل السفر المباشر للمنتخب توفيرا للجهد والوقت، وسيعود الفريق مباشرة بعد المباراة إلى عمان، لبدء التحضيرات والتدريبات لمباراة الإياب أمام المنتخب الباكستاني ضمن الجولة الرابعة يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي، وكانت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، منحت المنتخب 8 أيام إضافية على حساب الأندية، للتحضير لمواجهة المنتخب الباكستاني. 
ويبحث المنتخب الوطني عن إضافة 6 نقاط مهمة إلى رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستاني، وخطف إحدى بطاقتي التأهل نحو المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، وحجز مقعد له في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، في ظل تنافس شديد بين منتخبات السعودية وطاجيكستان والمنتخب الوطني، حيث يقف المنتخب السعودي في صدارة المجموعة في ختام منافسات الجولة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تذيل المنتخب الباكستاني المجموعة من دون نقاط.
وسيعقد عموتة فور وصوله اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة عبد الله أبو زمع، للتنسيق في اختيار اللاعبين بين المنتخبين، خصوصا أن عددا من لاعبي المنتخب الأولمبي كانوا حاضرين مع منتخب "النشامى" في نهائيات كأس آسيا.
ويتوقع أن يعلن أبو زمع تشكيلة المنتخب الأولمبي، يوم السبت المقبل، تحضيرا لبدء التدريبات والتحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الأحساء، خلال الفترة من العشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الحالي، ويفتتح مشواره بمواجهة نظيره المنتخب السعودي "المستضيف"، في افتتاح مباريات البطولة. 
وتعتبر البطولة محطة مهمة وفرصة ذهبية للمنتخب الأولمبي، للجهاز الفني في رحلة الإعداد البدنية والفنية بحثا عن مشاركة إيجابية وقوية في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، والتي يشارك فيها 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي، في ظل اهتمام اتحاد الكرة بإنجاز جديد للكرة الأردنية يضاف إلى الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني بحلوله وصيفا لبطل كأس آسيا 2023.
ويبدو أن التشكيلة المتوقعة من الجهاز الفني لن تخرج عن القائمة السابقة والتي ضمت كلا من اللاعبين: مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، مالك علان، مهند أبو طه، فيما يغيب الثلاثي أمين الشناينة، هايل الذيابات، ورزق بني هاني عن التشكيلة بسبب الإصابة. 
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