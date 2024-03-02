السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنتخب الأولمبي يتعرف على هوية منافسيه بغرب آسيا اليوم

من تدريبات سابقة للمنتخب الأولمبي لكرة القدم - (من المصدر)
من تدريبات سابقة للمنتخب الأولمبي لكرة القدم - (من المصدر)
عمان - ينتظر المنتخب الأولمبي لكرة القدم اليوم، تحديد هوية منافسيه في بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاما، والتي يستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الأحساء، خلال الفترة من الثامن عشر ولغاية السادس والعشرين من شهر اذار (مارس) الحالي. اضافة اعلان
وستقام مراسم القرعة في مقر اتحاد غرب آسيا بعمان بحضور الأمين العام خليل السالم ومندوبين عن المنتخبات المشاركة، وسيتم نقلها مباشرة عبر قناة الاتحاد على "يوتيوب"، حيث سيتم توزيع المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي، وبعد ذلك سينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية. 
ويشارك في منافسات البطولة 8 منتخبات هي الأردن والسعودية والعراق والإمارات إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، كضيوف وتلبية لدعوة اتحاد غرب آسيا لهم للمشاركة في هذه النسخة، في إطار اهتمام اتحاد غرب آسيا برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين بتوسيع رقعة المشاركات وإفساح المجال أمام منتخبات الاتحادات الأهلية لخوض مباريات مع منافسين من خارج المنطقة بغرض التنوع واكتساب المزيد من الخبرات.
وينتظر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة عبدالله أبو زمع، والذي يضم كلا من أمجد الطاهر وشادي أبو هشهش ولؤي العمايرة مدربا للحراس ومظفر معمر مدربا للياقة البدنية، قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، بعد ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين في التاسع من الشهر الحالي، ليبدأ في تحضيراته بعد ذلك بيوم أو يومين من خلال معسكر داخلي وتدريبات يومية في الجانبين الفني البدني، قبل السفر للسعودية بحثا عن تجربة فنية غنية، عبر مواجهات مع منتخبات تملك إمكانيات عالية.
ومنحت مشاركة منتخبات مصر وأستراليا وكوريا الجنوبية البطولة رونقا مميزا وإضافة قوية من الناحتين الفنية والبدنية، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر الإثارة والمتعة والتنافس بين المنتخبات على اللقب. 
وتعد البطولة فرصة ذهبية للمنتخب الأولمبي، للتحضير للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في قطر خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، والتي يشارك فيها 16 منتخبا، وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض صاحب المركز الرابع مباراة الملحق العالمي، في ظل اهتمام اتحاد الكرة بإنجاز جديد للكرة الأردنية يضاف الى الإنجاز غير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني بحلوله وصيفا لبطل كأس آسيا 2023.  
وأعطى الإنجاز الآسيوي لمنتخب "النشامى" أملا كبيرا في إضافة إنجاز جديد من خلال المنتخب الأولمبي، على الرغم من صعوبة المهمة بوجود منتخبات آسيوية قوية، تملك طموحات مشابهة وتضم لاعبين مميزين حققوا إنجازات سابقة، وهناك عيون آسيوية وعربية ترصد لاعبي المنتخب من أجل التعاقد معها خلال فترات القيد المقبلة، وهذا يتطلب من نجوم المنتخب وجهازه الفني تقديم أفضل العروض الفنية في البطولتين.
ويملك أبو زمع الذي كان حاضرا مع المنتخب الأول في منافسات البطولة القارية، وساهم مع الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، في تحقيق الإنجاز الأردني الكبير، خيارات فنية واسعة في ظل الأسماء الشابة المبدعة المتاحة أمامه والتي حصلت على فرصتها في خوض مباريات دوري المحترفين، لكن أبو زمع شكا في الوقت ذاته من عدم الحصول لاعبين على عدد من دقائق لعب جيدة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نصائح للاعبي المنتخب الأولمبي بالتوجه للعب مع أندية غير منافسة والابتعاد عن أندية المقدمة التي تزخر باللاعبين والمحترفين الأجانب، فيما تبدو فرصة مشاركاتهم مع الأندية الأخرى أفضل وتمنحهم مزيدا من الخبرة والإمكانيات الفنية. 
وتضم قائمة المنتخب السابقة كلا من اللاعبين مراد الفالوجي، قيس عباسي، أسامة الكواملة، محمد أبو النادي، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، علي الحجبي، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب، محمد هشام، عامر جاموس، عون المحارمة، عمر صلاح، محمد كحلان، محمد أبو طه، وسيم الريالات، سيف درويش، عبيدة النمارنة، علي العزايزة، بكر كلبونة، فرج عيد، عارف الحاج، رزق بني هاني، مالك علان، مهند أبو طه، فيما يغيب أمين الشناينة عن منافسات البطولة يسبب الإصابة. 
ويحمل المنتخب الوطني لقب النسخة الثانية والتي جرت في السعودية العام 2021، تحت قيادة المدير الفني أحمد هايل، بعد أن تغلب على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.
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