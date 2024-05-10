الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حماس: قد نعيد النظر بالاستراتيجية التفاوضية

تكدس النازحين في رفح
تكدس النازحين في رفح

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ان رفض إسرائيل مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول.

اضافة اعلان


واضافت ، أن هجوم جيش العدو على رفح بعد إعلاننا الموافقة على مقترح الوسطاء يؤكد أن الاحتلال يتهرب من التوصل لاتفاق.
وأكدت ان نتنياهو وحكومته المتطرفة يستخدمان المفاوضات غطاء للهجوم على رفح واحتلال المعبر ومواصلة حرب الإبادة.
وأشارت حماس ان "سنجري مشاورات مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية".
وأكدت أن الهجوم على رفح لن يكون نزهة وغزة ستكون دوما مقبرة للغزاة المحتلين.
وبينت ان "تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء وأبدينا ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول إلى اتفاق."

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
كتائب القسام

القسام: قنصنا جنديا إسرائيليا في محور نيتساريم

05 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا قال نتنياهو عن صفقة التبادل؟

30 نيسان 2024
مقاتلون من المقاومة خلال عملية تسليم لمحتجزين صهاينة في القطاع-(وكالات)

بوادر للوصول لاتفاق هدنة في غزة

29 نيسان 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أرجأ موعد عملية برية في رفح

14 نيسان 2024
اقرأ أيضا
محكمة العدل الدولية

جنوب إفريقيا تطلب من "العدل الدولية" مزيدا من الإجراءات ضد إسرائيل

منذ 30 دقيقة
شهداء غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34943 شهيدا

منذ1 ساعة
الاحتلال يرتكب مجازر في غزة -(وكالات)

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 6 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ1 ساعة
القسام تقصف مدينة بئر السبع

القسام تقصف مدينة بئر السبع

منذ2 ساعة
w1280-p4x3-2024-03-01T051349Z_44636155_RC2TC6AEPU3P_RTRMADP_3_IRAN-ELECTION

الإيرانيون يعيدون انتخاب المقاعد الشاغرة في البرلمان

منذ9 ساعة
663d774059713

الجمعية العامة تصوت على مشروع قرار للاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

أخبار اقتصادية مشجعة جدا

د. محمد حسين المومني |اليوم

الصهيونية والرأي العام العالمي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات | منذ2 ساعة
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات |07 أيار 2024
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات |07 أيار 2024
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

الاحتيال الإلكتروني

تلفون يوم الجمعة منذ24 ساعة

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم
 
 