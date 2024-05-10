حماس: قد نعيد النظر بالاستراتيجية التفاوضية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ان رفض إسرائيل مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول.

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واضافت ، أن هجوم جيش العدو على رفح بعد إعلاننا الموافقة على مقترح الوسطاء يؤكد أن الاحتلال يتهرب من التوصل لاتفاق.

وأكدت ان نتنياهو وحكومته المتطرفة يستخدمان المفاوضات غطاء للهجوم على رفح واحتلال المعبر ومواصلة حرب الإبادة.

وأشارت حماس ان "سنجري مشاورات مع قادة فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية".

وأكدت أن الهجوم على رفح لن يكون نزهة وغزة ستكون دوما مقبرة للغزاة المحتلين.

وبينت ان "تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء وأبدينا ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول إلى اتفاق."