الجمعة 10 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ألونسو: "الثلاثية" هدف ليفركوزن هذا الموسم

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حسم ليفركوزن الدوري الألماني
سجل فريق باير ليفركوزن الألماني رقما قياسيا أوروبيا بالبقاء من دون خسارة في 49 مباراة متتالية بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وحافظ ليفركوزن، المتوج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم، على هذه السلسلة المذهلة، بعدما أحرز لاعبه الكرواتي يوسيب ستانيشيتش هدفا متأخرا خلال تعادل الفريق 2 - 2 مع ضيفه روما الإيطالي يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.اضافة اعلان

وصعد ليفركوزن للمباراة النهائية في المسابقة القارية ليواجه أتالانتا الإيطالي في 22 مايو الجاري بالعاصمة الأيرلندية دبلن، مستفيدا من فوزه 2 - صفر ذهابا الأسبوع الماضي على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.

وقاد هدف التعادل المتأخر، الذي يعتبر الأحدث في سلسلة من الأهداف التي سجلها ليفركوزن مؤخرًا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، الفريق الألماني لتحطيم الرقم القياسي المسجل عام 1965 باسم بنفيكا البرتغالي، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم طوال 48 مباراة متتالية على الصعيدين المحلي والقاري.

لم يتمكن أي فريق أوروبي من تفادي الخسارة في جميع المسابقات خلال موسم كامل، ويتبقى لليفركوزن مباراتان في الدوري الألماني، بالإضافة لنهائي الدوري الأوروبي، ونهائي كأس ألمانيا بعدها بثلاثة أيام ضد كايزرسلاوتيرن، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني.

وتحدث الإسباني تشابي الونسو، مدرب ليفركوزن، عن لاعبيه عقب تأخر الفريق صفر - 2 أمام روما، حيث قال للصحافيين "رأيت في أعين اللاعبين أنهم ما زالوا يؤمنون بقدرتنا على قلب النتيجة".

وأضاف: "خوض مباراتين نهائيتين في أسبوع واحد سيكون أمرا لا يصدق. أنا فخور للغاية بالفريق. الآن لدينا هدف كبير - الفوز بثلاثة ألقاب".

وكان ليفركوزن في منطقة الهبوط لدوري الدرجة الثانية الألماني في أكتوبر 2022 عندما تولى ألونسو المسؤولية، قبل أن يقود الفريق للمركز السادس في جدول الترتيب الموسم الماضي، الذي شهد أيضا تأهل الفريق للدور قبل النهائي للدوري الأوروبي، الذي خسره أمام روما.

وقال جيريمي فريمبونغ، لاعب ليفركوزن "الانتقام المتأخر يبدو حلو المذاق. لا يمكنك استبعادنا، ولا حتى للثانية الأخيرة".

وشدد اللاعب الهولندي "لا أحد يستسلم. الجميع يدرك أننا إذا تأخرنا في النتيجة، فسوف نهز الشباك".
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