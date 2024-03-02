الحسين يتوغل بالصدارة على حساب السلط.. العقبة يتجاوز الأهلي.. ومغير السرحان يباغت معان

يحيى قطيشات ومصطفى بالو ومهند جويلس

عمان - توغل فريق الحسين إربد في صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد أكرم وفادة ضيفه السلط بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن بإربد السبت، لحساب الجولة 13 من المنافسات التي يتصدرها الحسين إربد برصيد 37 نقطة، فيما بقي السلط عند 10 نقاط.

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وحقق العقبة فوزا مهما على الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب البترا، ورفع معها العقبة رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الخامس، وتوقف رصيد الأهلي عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر، وباغت مغير السرحان نظيره معان بالوقت القاتل بالفوز بنتيجة 1-0، رافعا رصيده إلى 14 نقطة بالمركز السابع، متقدما بفارق الأهداف عن معان السادس بذات الرصيد.

وتختتم مباريات الجولة 13، بقمة نارية تجمع الفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة وضيفه الرمثا الرابع برصيد 19 نقطة، في المباراة التي تجري عند الساعة 5 على ستاد عمان الدولي، فيما يحل فريق الوحدات الثالث برصيد 27 نقطة، ضيفا على فريق الجليل بالمركز العاشر برصيد 10 نقاط، في المباراة التي تجري عند الساعة 7:30 على ستاد الحسن بإربد.

الحسين 1 السلط 0

فرص المباراة: عكس محمود مرضي عرضية نحو المهاجم إنداي إلا أن المدافع عبدالله مناصرة خلصها في الوقت المناسب أمام مرمى قتيبة دعسان د.6.

- ارسل أدهم القريشي عكس كرة عرضية، حضرها إنداي امام مرمضي الذي سددها حولها المدافع على حساب ركنية د.12.

- مرر مرضي كرة مواتية إلى رجائي عايد، داخل صندوق السلط وسددها الأخير قوية بيسراه مرت بجوار مرمى دعسان د.29.

- حمد البلاونة يسدد كرة قوية حادت عن مرمى الزعبي بقليل د.

- أدهم القرشي يحول كرة عرضية ارتقها لها إنداي علت مرمى السلط د.46.

- فرناندو يمرر كرة عرضية غمزها إنداي برأسية متقنة مرت فوق مرمى دعسان د.47.

- توغل عبدالله العطار من الميمنة ووضع كرة زاحفة امام المرمى خلصها دعسان من امام إنداي د.48.

- سدد محمد العدوان كرة قوية من خراج المنطقة مرت بجار مرمى الزعبي د.52.

- محمود مرضي سدد كرة ثابتة علت مرمى دعسان د.59.

- محمد حسين يضع كرة عرضية أحدثت دربكة تابعها عدي اقرا في مواجهة الزعبي الذي خلص الموقف د.74.

- ارتقى عدي القرا لعرضية أحمد ياسين إلا أن الزعبي طار وراء الكرة وخلصها بتعملق عند د.76.

- عصام سميري يتوغل من الميمنة ويحضر كرة عرضية، أخذها عدي القرا “دبل كيك” حادت عن مرمى الزعبي د.84.

- محمود موافي ينفذ ثابتة تابعها عصام سميري بكرة خلفية امسكها الزعبي د.90+2.

- محمود مرضي يستلم كرة ويراوغ المدافع ويسدد كرة قوية خلصها دعسان د.90+3.

كمال رجل المباراة

استحق لاعب فريق الحسين إربد مصطفى قزعر لقب رجل المباراة، وذلك لتميزه في الدفاع في الرواق الأيسر، وشن الهجمات التي شكلت الخطورة على مرمى السلط، وصنع هدف فريقه الوحيد من عرضية أنيقة.

سيناريو الأهداف

-مر مصطفى كمال بمهارة من مدافع السلط في الميمنة، ووضع كرة عرضية ولا أجمل أمام مرمى السلط، تجاوزت الجميع لتجد البديل سيف درويش يدكها برأسه على يمين دعسان مسجلا الهدف الثمين للحسين إربد عند د.62.

مغير السرحان 1 معان 0

سيناريو الهدف: أحمد الحراحشة يستلم كرة على مشارف المنطقة، ويضعها أنيقة أمام المتوغل محمد ابو ذهب، الذي تقدم داخل المنطقة المحرمة لفريق معان، ويسددها قوية على يمين حارس مرمى معان رشيد رفيد، مسجلا هدف فريقه الثمين د.90+6

فرص اللقاء

- تصدى حارس معان رشيد رفيد لتسديدة القوية من كريم ابو زيتون الذي تجاوز المدافع من الميسرة واطلق الكرة بهدوء(2).

- رد عرباش قذيفة مفتاحي المفاجئة باتقان (3).

- خطف سامر خانكان الكرة من المدافع محمد فال لكنه سدد برعونة فوق المرمى (6).

- ضرب خانكان دفاعات معان وانفرد بالمرمى وحاول أستغل تقدم الحارس بكرة (لوب) مررت بجانب المرمى(7).

- هيأ يوسف الرواشدة كرة عرضية من الميمنة نحو “المتربص” مفتاحي الذي سددها قوية بجوار القائم الايمن(9).

- سدد مفتاحي كرة من قوس الجزاء ابعدها عرباش للركنية (20).

- ابعد عرباش ركنية حسين عبيدات قبل وصول الكرة للمدافع المتقدم محمد فال ليخرج عرباش الملعب مصابا(27).

- تصدى حارس مغير السرحان “البديل” احمد الحايك لانفرد حسين عبيدات بحضور عال (34).

- لم يحسن الرواشدة التعامل مع الكرة العرضية الساقطة أمامه من الحارس الحايك ليضعها بجوار المرمى (44).

- تالق الحارس محمد الحايك لراسية ضرار بن سعدالله (46).

- رد قائم مغير السرحان الكرة الرأسية المسددة من يوسف الرواشدة (45+7).

- محمود ذياب يستلم كرة مواتية داخل منطقة جزاء معان، وبالغ بالمراوغة وذهبت الكرة بعيدة د.49.

- ضرار بن سعدالله يسدد كرة ارتطمت بالمدافع وتحولت إلى ركنية (65).

- يوسف الرواشدة ينفذ ركنية ارتقى لها الجزائري عبدالملك مفتاح برأسية متقنة مرت بجوار المرمى (74)

- حسين عبيدات استلم كرة يوسف الرواشدة داخل المنطقة المحرمة لمغيرالسرحان، وويحاور المدافع ويسدد كرة قوية ردها حارس المرمى محمد الحايك(81).

- جبر خطاب ينفذ كرة ثابتة، ارتقى لها وليد عثماني برأسية علت مرمى الحايك ( 89).

الأهلي 1 شباب العقبة 2

سيناريو الأهداف : سدد لاعب الأهلي يزن الغرابلة الكرة بيسراه من حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة بالرأس من زميله محمد مراعبة، لترتطم الكرة بالقائم الأيمن قبل دخولها المرمى (11).





- تقدم لاعب شباب العقبة أنس بدوي بالكرة داخل منطقة الجزاء، مسددا إياها من الزاوية اليمنى بقوة على يمين حارس الأهلي (44).

- استثمر لاعب شباب العقبة كريستيان فارجاس خطأ استلام حارس الأهلي الكرة بيديه، ليسدد الكرة بأكثر من مرة وينجح بعدها بالتسجيل من أمام المرمى (50).

فرص المباراة

- التقط الأسمر بحضور مميز تسديدة الدردور الهوائية (5).

- نفذ إلياس ركلة ثابتة من مسافة بعيدة تصدى لها الأسمر بمساعدة العارضة (14).

- أهدر فارجاس فرصة تعديل الكفة برأسية علت العارضة بقليل (17).

- ضرب مراعبة الكرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة (63).

- راوغ الجوابرة دفاعات شباب العقبة وسدد كرة قوية استقرت بأحضان الأسمر (85).

- أنقذ الأسمر ببراعة الكرة الخلفية من الجوابرة (90+7).