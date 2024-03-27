"الأولمبي" يخرج بفوائد فنية من "غرب آسيا" قبل المهمة الصعبة

يحيى قطيشات

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خرج المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عاما)، بفوائد فنية عديدة من مشاركته في بطولة غرب آسيا الخامسة، التي اختتمت أول من أمس في السعودية، رسمت المزيد من المعطيات الفنية أمام الجهاز الفني بقيادة عبدالله أبو زمع للاستفادة منها في تصويب الأخطاء، والعمل على زيادة الإيجابيات التي ظهرت في البطولة، في رحلة الاستعداد والتحضير لتحقيق المهمة الأصعب والهدف الأسمى بالمنافسة على المراكز الأربعة الأولى في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).وبعيدا عن المركز الخامس الذي حققه المنتخب في ترتيب المنتخبات بعد ختام بطولة غرب آسيا، وخوضه عددا من المواجهات التي قابلها على منتخبات تلعب بـ"الشباب"، فقد جنى أبو زمع من المحطة الإعدادية مكاسب كثيرة وفرت للجهاز الفني قراءة جيدة للوصول إلى أفضل مراحل التحضير خلال الفترة المقبلة، حيث وقف الجهاز الفني على المستوى الفني والبدني للاعبين، لضمان تجهيزهم بأفضل طريقة للنهائيات الآسيوية، ولا سيما أن بطولة غرب آسيا أعطت بعض الانطباعات العامة عن الشكل العام للمنتخب، ومعرفة نقاط القوة والضعف في منظومة المنتخب في الناحتين الدفاعية والهجومية، حيث عانى المنتخب من عدم ترجمة الفرص الكثيرة المتاحة أمام المرمى، والتي جاءت بعد تبادل جميل وأنيق للكرات بين لاعبي المنتخب، كما استمرت الفجوات في المنظومة الدفاعية من خلال استغلال المساحات التي تركها تقدم اللاعبين نحو الأمام.وحرص أبو زمع على تجريب خطط جديدة، وتغييرات في التشكيلات، ومنح الفرصة لمعظم اللاعبين من أجل تحقيق الوصول إلى أفضل الحلول الفنية في المراكز، وزيادة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين الذين يعانون من عدم المشاركة بشكل كبير في مباريات فرقهم بالدوري، وحاول أبو زمع تجريب أكثر من لاعب في المركز نفسه، بهدف إيجاد أكبر عدد من الحلول والبدائل داخل الملعب حال تعرض فريقه لأي طارئ من ناحية إصابات اللاعبين، خصوصا وأن الفريق، يفتقد حاليا إلى جهود اللاعبين أمين الشناينة ومهند العرامشة وهايل ذيابات عن المباراة، بسبب الإصابة.وأظهرت مباريات البطولة تألق وإبداع العديد من لاعبي المنتخب، الذين وضعوا بصماتهم من خلال أدائهم المقنع في الملعب، وأثبت آخرون أنهم يحتاجون إلى مزيد من الوقت للانسجام مع المنتخب خلال المباريات الودية المقبلة قبل المشاركة الرسمية.ويحتاج الجهاز الفني إلى المساعدة من الأجهزة الفنية لفرق أندية المحترفين، من خلال المحافظة على جاهزية اللاعبين خلال الجولتين المقبلتين من دوري المحترفين، حتى تكتمل الصورة الفنية التحضيرية للمنتخب من خلال المعسكر التدريبي الذي سيقيمه في قطر قبل النهائيات الآسيوية بأسبوع، يلتقي من خلاله منتخبي الصين وفيتنام يومي 7 و9 من شهر نيسان (أبريل) المقبل، وصولا لأفضل التحضيرات المتاحة، بعد أن جاء المنتخب في المجموعة الصعبة إلى جانب منتخبات قطر وأستراليا وإندونيسيا.وأكد المدرب الوطني عثمان الحسنات، أن المنتخب قدم مباريات فنية جيدة في محطة من محطات الإعداد للنهائيات الآسيوية، وأضاف في حديثه لـ"الغد"، أن البطولة شكلت فرصة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين الفنية والبدنية، والعمل على تصويب الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات.وقال الحسنات: "المنتخب يملك لاعبين مميزين وقادرين مع الجهاز الفني الوطني بقيادة عبدالله أبو زمع على تحقيق الإنجاز في البطولة القارية، والمعسكر المقبل في قطر قبل البطولة ومواجهتي الصين وفيتنام مفيدة جدا للوصول إلى التشكيلة المناسبة"، وأن الفرصة مواتية أمام الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة لتجهيز اللاعبين من النواحي كافة، ودراسة كل النقاط السلبية وزيادة التركيز على تنفيذ ركلات الترجيح.ويرى المشجع كامل سليم، أن المهمة من بطولة غرب آسيا الاستفادة الفنية، وتصويب الأخطاء والوقوف على مستويات اللاعبين وقال: "أظهر المنتخب الأولمبي إمكانيات فنية مميزة خصوصا من الناحية الهجومية، لكنه عانى من سوء اللمسة الأخيرة، وعلى الجهاز الفني العمل على تحسين قدرات اللاعبين في ترجمة الفرص إلى أهداف".ويقص المنتخب الأولمبي شريط المشاركة في البطولة القارية للمرة السادسة في تاريخه بمقابلة أستراليا في 15 من شهر نيسان (أبريل) المقبل، قبل لقاء قطر في 18 من الشهر ذاته، على أن يختتم مشواره بالدور الأول بمواجهة إندونيسيا في 21 من الشهر نفسه، علما بأن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة يتأهلون بشكل مباشر للأولمبياد، ويخوض المنتخب صاحب المركز الرابع مباراة فاصلة مع رابع قارة أفريقيا منتخب غينيا.وشهدت بطولة غرب آسيا الخامسة مشاركة 8 منتخبات (كوريا الجنوبية، أستراليا، مصر، تايلاند، العراق، الإمارات، الأردن، السعودية)، حيث تم توزيعها على أربع مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة، وافتتح المنتخب مشواره في البطولة بالخسارة أمام المنتخب السعودي بفارق ركلات الترجيح، وفاز في المباراة الثانية على المنتخب التايلندي بنتيجة 3-1، وتجاوز المنتخب العراقي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 3-1.