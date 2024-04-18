الخميس 18 نيسان 2024
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"الأولمبي" يخسر من قطر بنهائيات كأس آسيا

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جانب من المباراة
عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم بهدفين لهدف أمام المنتخب القطري، في المباراة التي جرت مساء الخميس على ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.اضافة اعلان

وتقدم المنتخب القطري بالنتيجة قبل نهاية الشوط الأول بخمسة دقائق عبر اللاعب عبد الله اليزيدي، فيما تمكن عارف الحاج من تعديل الكفة للمنتخب الوطني من علامة الجزاء عند الدقيقة 52، فيما سجل اللاعب محمد المناعي هدف قطر الثاني عند الدقيقة 13 من الوقت بدل من الضائع من المباراة. 

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى 6 نقاط وفي صدارة الترتيب، مقابل 3 نقاط للمنتخب الإندونيسي بالمركز الثاني، ونقطة للمنتخب الوطني في المركز الثالث، والمنتخب الأسترالي رابع الترتيب وبرصيده نقطة واحدة أيضا.

ويختتم "الأولمبي" مشواره في دور المجموعات بلقاء المنتخب الإندونيسي مساء الأحد المقبل.
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