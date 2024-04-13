توقف الدوري.. هل يضعف المنافسة بين الحسين والفيصلي على اللقب؟

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان – تساءلت الصالونات الرياضية خلال عطلة عيد الفطر، عن مدى تأثير فترة توقف الدوري الجديدة، على المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم والمحتدمة بين فريقي الحسين إربد 44 نقطة والفيصلي 39 نقطة.وناقش رياضيون خلال تجمعاتهم في فترة العيد، مسالة احتدام المنافسة بين الفريقين، والإيجابيات والسلبيات التي تركتها فترة التوقف الحالية لمنافسات دوري المحترفين الذي تبقى على نهايته 6 جولات.وأجمع المتابعون على أن فترة التوقف لن تخدم الفريقين وسيكون لها تأثير واضح على الناحتين الفنية والبدنية، بعدما وصل كلاهما لحالة فنية مميزة وانسجام عال بين اللاعبين خصوصا عند فريق الفيصلي، الذي ظهر خلال مرحلة الإياب بصورة فنية رائعة، وحصد الفريق في مرحلة الإياب العلامة الكاملة في 5 مباريات لعبها من دون خسارة أو تعادل، حيث فاز على فرق السلط 3-0، والرمثا بالنتيجة نفسها، ومعان 5-0، والوحدات 2-0، وشباب العقبة 6-2، ليسجل الفريق 19 هدفا في 5 مباريات.فيما خسر الحسين إربد نقطتين فقط في الخمس جولات الأولى من مرحلة الإياب بتعادله مع فريق الوحدات خارج الديار، وتمكن من حصد 13 نقطة ساهمت في المحافظة على صدارته لفرق الدوري أسابيع طويلة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم.وينتظر الفريقان خاصة فريق الفيصلي، الحصول على خدمات أندية أخرى قد تعيق تقدم الحسين إربد، فيما الأخير يعتمد على نفسه أملا في حصد لقب تاريخي لم يسبق وأن حققه من قبل.وشكلت فترة التوقف الحالية لمنافسات دوري المحترفين، ضغطا متزايدا على المديرين الفنيين للحسين إربد (جمال محمود) والفيصلي (أحمد هايل)، وانعكس ذلك على فترة الراحة القصيرة التي منحها المدربان للاعبيهما خلال عطلة عيد الفطر.الجهازان الفنيان للأصفر والأزرق، حرصا على استئناف الجرعات التدريبية للمحافظة على الجاهزية الفنية والبدنية خصوصا مع اكتمال صفوف الفريقين باستثناء لاعبي المنتخب الأولمبي، وشهدت الأيام الماضية دعما من إدارتي الفريقين من خلال صرف المستحقات المالية، والحرص على توفير أجواء مميزة للاحتفال بالعيد خلال التدريبات.ويحدد مشوار المنتخب الأولمبي تحت 23 عاما لكرة القدم، في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) الحالي ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبل، موعد استئناف مباريات دوري المحترفين.وأكد المدرب الوطني عثمان الحسنات، أن فترة التوقف الحالية سيكون لها أثر سلبي من الناحية الفنية على فريق الفيصلي الذي وصل لمرحلة متقدمة من الاستقرار والانسجام، وحقق نتائج مميزة مع المدير الفني أحمد هايل منذ بداية مرحلة الإياب.وأضاف في حديثه لـ"الغد"،" الفيصلي كان يسير في منحى تصاعدي وفترة التوقف لا تخدم ذلك، أما بالنسبة لفريق الحسين، فهذة الفترة لها أثر سلبي من الناحية النفسية في ضوء الحديث عن تراجع المستوى الفني للفريق في عدد من اللقاءات والتعادل مع الوحدات، وتقلص الفارق بينه وبين الفيصلي إلى 5 نقاط.ويرى مشجع الحسين إربد عاهد الداود، أن فترة التوقف الحالية لا تخدم الاستقرار الفني لفرق الدوري وخصوصا الحسين والفيصلي، في ظل الجاهزية العالية والمستويات الفنية المتطورة والانسجام بين اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، وأن فترة التوقف قد لا تقل عن 20 يوما.وقال: "الحسين ظهر بشخصية البطل هذا الموسم، ويملك عوامل الظفر باللقب من إدارة حكيمة ولاعبين محليين وأجانب على مستوى فني عال، وبينت النتائج والأداء خلال المباريات الماضية، قدرة " الأصفر" على تحقيق الإنجاز التاريخي بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه".ويرى الداود، أن إقامة مباراة الحسين والفيصلي على ملعب الحسن بإربد وامتلاك الحسين نسبة 75 % من الجمهور ستزيد من فرصة الفريق بحسم المباراة والفوز باللقب المنتظر.وبين الدكتور محمد الحيارى، أن إيقاف منافسات الدوري في عز احتدام المنافسة بين الحسين والفيصلي وارتفاع المستوى الفني للفريقين والنتائج الإيجابية خصوصا عند الفيصلي له أثر سلبي على الأداء بعد عودة المنافسات، مضيفا: "إن التوقفات الكثيرة خلال الموسم الحالي ظلمت الفرق وساهمت في عدم الاستقرار الفني، وانعكست على تذبذب المستويات الفنية".وأردف: "على عاتق الأجهزة الفنية مسؤولية المحافظة على الجاهزية الفنية العالية للاعبين، من خلال خوص مباريات ودية تجريبية، في ظل اكتمال الصفوف باستثناء لاعبي المنتخب الأولمبي والذين لهم تأثير كبير على فريق الفيصلي بالمقارنة مع لاعبي الحسين".وقال المشجع علي حتاملة: "متعة الدوري والاستمتاع بالمنافسات تأثرت كثيرا من خلال، التوقفات وآخرها التوقف الحالي، ومع اشتعال المنافسة على اللقب بين الحسين والفيصلي واقتراب الفارق النقطي، يتم إيقاف منافسات الدوري أين المتعة؟".وتمنى أن تكون فترة التوقف الحالية آخر المحطات، وأن ينتهي الدوري قبل خوص منتخب "النشامى" الجولتين الأخيرتين في التصفيات المزدوجة أمام منتخبي طاجكستان والسعودية، خلال شهر حزيران(يونيو) المقبل.