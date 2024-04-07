الفيصلي يضع الحسين إربد تحت الضغط.. الجدل التحكيمي يعود.. فريقان يسجلان رقما لافتا في حراسة المرمى

مهند جويلس

ضغط فريق الفيصلي منافسه الحسين إربد على صدارة دوري المحترفين للموسم الحالي، وعزز الأول من حظوظه في المحافظة على لقبه لموسم آخر بعد تقليص الفارق النقطي بينهما إلى 5 نقاط، علما بأن مواجهتهما المباشرة ستكون في الجولة 21 وقبل الأخيرة من عمر البطولة.

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وشهدت الجولة السادسة عشرة من البطولة فوز الرمثا على السلط (1-0)، وتفوق معان على شباب الأردن (3-1)، وتعادل الأهلي مع مغير السرحان (2-2)، واكتساح الفيصلي مستضيفه شباب العقبة (6-2)، وتعادل الوحدات والحسين إربد (0-0)، وتغلب سحاب على الجليل (2-0).



وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة السادسة عشرة، والتي شهدت تسجيل 19 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 227 هدفا في 96 مباراة، بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.



وتتوقف عجلة دوري المحترفين مجددا عقب نهاية الجولة 16، من أجل منح الفرصة للمنتخب الوطني تحت 23 عاما، للتحضير والمشاركة بنهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، حيث تنطلق البطولة في 15 من الشهر الحالي وتمتد حتى 2 أيار (مايو) المقبل، وتستكمل المنافسات بعد توقف مشوار المنتخب بالبطولة.



عودة المنافسة

شكل تعادل الحسين إربد أمام الوحدات فرصة ثمينة لإعادة الروح والتنافس على لقب دوري المحترفين بنسخته الحالية، بعد أن تقلص الفارق بين المتصدر الحسين وملاحقه المباشر فريق الفيصلي إلى 5 نقاط، قبل 6 جولات على نهاية المسابقة.

وسجل الفيصلي فوزا جديدا له تحت قيادة مدربه أحمد هايل، الذي يواصل حضوره المتميز على رأس الجهاز الفني للفريق، وينجح في خلق توليفة مميزة من اللاعبين المنضمين حديثا للفريق، إلى جانب الذين مثلوا "الأزرق" بمرحلة الذهاب، وتنعكس جليا على أداء الفيصلي داخل المستطيل الأخضر.



وكان "هاتريك" المهاجم رزق بني هاني العنوان الأبرز في المواجهة التي شهدت عرضا فنيا ممتعا من لاعبي الفيصلي، ليثبتوا بأنهم الفريق الأفضل خلال مرحلة الإياب، حيث فاز الفريق في جميع المواجهات، مسجلا 19 هدفا في 5 مباريات، مقابل استقبال هدفين فقط.



ولم يتمكن الحسين إربد من فك شيفرة دفاعات الوحدات، وعاد إلى مدينته فاقدا لنقطتين قد تحد من فرصته في الظفر باللقب للمرة الأولى بتاريخه، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في مرحلة الذهاب، إلا أنه استطاع تسجيل نتيجة إيجابية خارج دياره وأمام الوحدات، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم.



جدل تحكيمي

عاد الجدل التحكيمي إلى الواجهة خلال الجولة السادسة عشرة، وتحديدا في مواجهة القمة التي جمعت الحسين إربد والوحدات، في واحدة من أكثر المباريات التي حملت في طياتها الأحداث المثيرة على صعيد إلغاء الأهداف.

وسجل الحسين إربد هدفا خلال مجريات الشوط الثاني عبر حمزة الدردور، إلا أن الحكم أحمد يعقوب قام بإلغائه على الفور نظرا لوقوع مهاجم الحسين في مصيدة التسلل، فيما أوضحت بعض اللقطات المصورة، أن الكرة عائدة من أحد لاعبي الوحدات، لتبقى الحالة غير واضحة ولم يصدر اتحاد الكرة قرارا بشأنها حتى مساء أمس.



وفي المباراة ذاتها، قام المساعد الثاني حمزة سعادة بإيقاف اللعب قبل تسجيل الوحدات هدفا عبر مدافعه المغربي محسن الربجة، إلا أن المساعد لاحظ، فيما لم تظهر اللقطات المصورة وضوح مسار الكرة، بخروجها من خط الملعب من عدمه، علما بأن الحالة جاءت في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل من الضائع للمباراة، ليتسبب الأمر في غضب الجهاز الفني والإداري لفريق الوحدات.



انتصارات مهمة

سجل سحاب فوزا مهما على الجليل بهدفين دون رد، تمكن خلالهما من الابتعاد عن المركز الأخير والتقدم خطوة على سلم الترتيب، في مباراة شهدت عودة المهاجم محمد أبو عرقوب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم، وتسجيله هدف التعزيز لفريقه بعد دقائق من مشاركته.



وعاد معان لسكة الانتصارات بثلاثة أهداف لواحد في مرمى شباب الأردن، في مباراة شهدت تألق اللاعب الجزائري وليد عثماني بصناعته لهدفين، وحارس المرمى رشيد رفيد الذي يواصل حضوره المميز بين الخشبات الثلاث مع فريقه.



كما تمكن الرمثا من الانفراد بالمركز الرابع بهدف متأخر سجله البديل الشاب خالد الذيابات، إثر الخطأ الفادح من مدافع السلط محمد مصطفى في التعامل مع الكرة، ليؤكد الرمثا قدرته على التواجد بالمربع الذهبي بين الكبار رغم الظروف الصعبة.

وانتهت المواجهة بين الأهلي ومغير السرحان بالتعادل بهدفين لمثلهما، علما بأن الهدف الأجمل في الجولة جاء عن طريق مدافع مغير السرحان قصي طنوس من ركلة حرة ثابتة سددها بقوة وبدقة، عجز حارس مرمى الأهلي ربيع عز الدين عن التصدي لها.



شذرات وكواليس

- في رقم لافت تواجد بين الخشبات الثلاث لفريقي الفيصلي والجليل خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري 8 حراس مرمى مناصفة بين الفريقين، حيث شارك السوري أحمد مدنية مؤخرا بديلا لحماية عرين الفيصلي، ليكون الحارس الرابع الذي يتولى المهمة بعد اللبناني مهدي خليل، محمد العمواسي ونور الدين بني عطية، فيما شارك للمرة الأولى من الجليل خالد العثامنة، بعد مشاركات سابقة لكل من محمد خاطر، رأفت الربيع وأسامة الكواملة.



- شهدت مواجهة الفيصلي وشباب العقبة تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بواقع 8 أهداف، حيث سجل الفيصلي 6 أهداف وهو أعلى رصيد لفريق في مواجهة واحدة منذ انطلاقة البطولة.

- سجل مهاجم الفيصلي رزق بني هاني ثاني "هاتريك" في دوري المحترفين الموسم الحالي، بعد أن كان مهاجم سحاب أحمد أبو كبير أول لاعب يسجل 3 أهداف في مباراة واحدة، وذلك بالجولة الثالثة بمرمى الأهلي.



- وصل بني هاني للهدف التاسع له هذا الموسم بعد 16 جولة فقط.. زميله بالفيصلي أمين الشنانية حصل على جائزة هداف الدوري في الموسم الماضي بالعدد ذاته من الأهداف بعد 22 جولة.



- تعتبر الجولة المنقضية ثاني أكثر جولة يتم تسجيل بها الأهداف بواقع 19 هدفا، ما يدل على تحسن الناحية التهديفية للفرق مقارنة بالجولات الماضية، علما بأن الجولة السادسة كانت الأعلى بتسجيل 20 هدفا.



- تمكن سحاب من تسجيل ثاني فوز له ببطولة الدوري والأول بعد 12 جولة لم يعرف بها طعم الفوز، وهي تعتبر أطول فترة في الموسم الحالي لفريق لم ينتصر بها.



- للمرة الأولى في دوري المحترفين للموسم الحالي، يفشل فريق الحسين إربد في زيارة الشباك بمواجهته للوحدات، حيث إنه تمكن من تسجيل هدف واحد على الأقل خلال 15 جولة سابقة.



- لم تشهد الجولة الحالية حصول أي لاعب على البطاقة الحمراء، ليتوقف العدد عند 19 بطاقة، بعد أن حصل عليها في وقت سابق كل من: أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، محمد الحسنات، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، عون المحارمة ومحمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، أحمد المغربي، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، محمود الكواملة وسيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).



- بفضل سداسيته في مرمى شباب العقبة، انتزع الفيصلي من الحسين إربد نقطة الفريق الأقوى هجوميا للمرة الأولى منذ بداية الدوري بوصوله إلى 38 هدفا.



- تابع مباراة الفيصلي وشباب العقبة على ملعب تطوير العقبة 1632 مشجعا كأكثر مواجهة تشهد حضورا جماهيريا في الجولة السادسة عشرة، علما بأنها المباراة الأولى للموسم الحالي على هذا الملعب، فيما كانت مباراة الوحدات والحسين إربد الثانية من حيث، الحضور الجماهيري بتواجد 1435 مشجعا على المدرجات.





مهاجم الوحدات سيدريك هنري يتقدم بالكرة أمام مراقبة لاعب الحسين إربد عبد الجليل أجاغون له - (تصوير: أمجد الطويل)



صدارة الهدافين

تصدر مهاجم الفيصلي رزق بني هاني ترتيب الهدافين للمرة الأولى هذا الموسم بفضل ثلاثيته بمرمى شباب العقبة، ليصل إلى 9 أهداف وحيدا في الصدارة، وفي المركز الثاني لاعب الحسين إربد محمود مرضي انفراده برصيده 8 أهداف، وتشارك مهاجم الوحدات سيدريك هنري ومهاجم سحاب أحمد أبو كبير المركز الثالث برصيد 7 أهداف، وبرصيد 6 أهداف كل من: أحمد صبرة (شباب الأردن) ومهند أبو طه (الوحدات)، فيمل سجل 5 أهداف كل من: مجد الزعبي (الرمثا)، عارف الحاج (الفيصلي)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، خالد الدردور (الأهلي)، وسجل 7 لاعبين 4 أهداف، وهم: حمزة الدردور، عبد العزيز نداي وفيرناندو ناثان (الحسين)، رونالد وانجا وخالد زكريا (الفيصلي)، إبراهيم الرواد (معان)، وبرصيد 3 أهداف كل من: عبد الله ذيب (السلط)، محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، سامر خانكان (مغير السرحان)، سيف الدين درويش، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).



وسجل هدفين كل من: مصعب اللحام (الحسين)، بكر كلبونة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صهيب أبو هشهش، أمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عدي القرا (السلط)، فرج عيد، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، معتز عبيدات، قصي طنوس، محمد أبو ذهب وزيد أبو الريش (مغير السرحان).





وأحرز هدفا واحدا كل من: مجدي عطار، عبد الله نصيب "ديارا"، وسيم ريالات، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، خالد الذيابات، علي العزايزة، أحمد المغربي، هاشم الخالدي والهادي سالم (الرمثا)، بكر كلبونة، حسام أبو الذهب، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، نزار الرشدان، مهند خير الله ومحمد العكش (الفيصلي)، شوقي القزعة، بهاء فيصل، محمود زعترة، أحمد سريوة، أنس العوضات (الوحدات)، محمد الحسنات، أنس بدوي، عيسى السباح، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، عمر سريوة وأنس أبو طعيمة (شباب العقبة)، محمد أبو عرقوب، خالد الردايدة وحمزة الصيفي (سحاب)، قصي نمر، عبد الرحمن مرعي، حربي أحمد، أمية المعايطة وضرار بن سعد الله (معان)، أسعد العزام، صامويل أوليفيرا ومحمد العدوان (الجليل)، محمد الجوهري، أحمد السليم، وسائد الخزاعلة (مغير السرحان)، محمد مراعبة، ماهر الشحري، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، محمد غانم، محمد زريقات، محمود جمال، سيف الدين البشابشة ومحمد الزعيرات (السلط)، خالد أبو رياش، حمزة النعيم ومحمد طه (شباب الأردن)، مقابل 9 أهداف ذاتية عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخر من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو الجزر "مرتين" وهدف من زميله سيدريك هنري، ولاعب الأهلي كوا فيفيان آسي، وزميليه علي حجبي ويزن الغرابلة، ولاعب مغير السرحان كريم أبو سعيد، ولاعب سحاب رواد أبو خيزران "مرتين".



