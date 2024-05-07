الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برشلونة مهتم بالتعاقد مع لاعب خيتافي المعار من مانشستر يونايتد

ماسون-جرينوود
ماسون غرينوود

أكد أنخيل توريس، رئيس خيتافي، الإسباني اهتمام مواطنه برشلونة بضم الإنجليزي ماسون غرينوود لاعب الفريق المعار من مانشستر يونايتد.

وانضم غرينوود إلى خيتافي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في سبتمبر، وسجل 8 أهداف إضافة إلى 6 تمريرات حاسمة في 29 مباراة بالدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وقال توريس عن غرينوود عبر إذاعة ماركا الإسبانية يوم الثلاثاء: إذا كان الأمر بيد اللاعب ووالديه وخيتافي، فأعتقد أنه سيبقى معانا لموسم آخر.

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وأشار رئيس نادي خيتافي إلى أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني تواصلا معه للاستفسار عن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما.

وكشف آنخيل توريس: تحدثت مع لابورتا وديكو وسألوني عن انطباعاتي عن اللاعب، لكن برشلونة عليه أولا البيع ليتمكن من الشراء، هذه مشكلة في الكرة الإسبانية.

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