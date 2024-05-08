الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

طوقان: "جائزة الملكة رانيا" تتسلم 6 آلاف حل مطبق في المدارس الحكومية

Untitled-1
جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي
 أعلنت جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي عن تسلمها لأكثر من 6000 حل مطبق في المدارس الحكومية، وذلك عبر طلبات الترشح التي تقدم بها الميدان التربوي، لدورة جوائز التميز التربوي لعام 2024-2023.اضافة اعلان
واستحدثت الجمعية متطلبا جديدا في أنموذج الترشح لجوائز التميز التربوي، لدورة العام الحالي، بحيث يطلب من المتقدمين، تقديم حل مميز ومطبق في مدارسهم، بهدف تسليط الضوء على الحلول المتميزة التي قام الميدان التربوي بتطبيقها استجابة للتحديات التي يواجهونها في الميدان التربوي، ودراسة إمكانية تعميمها على مدارس القطاع الحكومي.
من جهتها أشارت المدير التنفيذي لجمعية الجائزة، لبنى كمال طوقان، لجهود التربويين وحرصهم على إيجاد حلول متميزة للتحديات التي يواجهونها في الميدان التربوي.
وتابعت: تسلمت الجمعية أكثر من 6000 حل مطبق بداية الدورة الحالية، خضعت جميعها للتقييم وفقا لمواصفات محددة، وذلك من لجنة تقييم متخصصة، تشكلت من فريق عمل الجمعية، ولجان من التربويين وممثلين عن مديريات التربية والتعليم.
وأشارت طوقان، إلى أن عملية التقييم خرجت بـ 35 حلا مرشحا للتعميم في مختلف المدارس، نشرت على الموقع الرسمي للجمعية؛ داعية كافة عناصر الميدان التربوي للاطلاع عليها، عبر www.qra.jo، وتبني تطبيق المناسب منها في مدارسهم، تحقيقا لرسالة الجمعية المتمثلة بنشر ثقافة التميز والإبداع في الميدان التربوي، مشيرة إلى أن الجمعية لا تتوانى عن ممارسة دورها بتسليط الضوء على كافة أشكال التميز في الميدان التربوي.
وفي سياق متصل، أكدت طوقان أهمية الشراكة الإستراتيجية بين جمعية الجائزة ووزارة التربية والتعليم، مبينة أن فريق عمل الجمعية بدأ بالعمل على عرض الحلول المرشحة على لجنة متخصصة في الوزارة؛ لبحث إمكانية تبنيها، والتوسع في تطبيقها، وتعميمها على مختلف المدارس الحكومية.
وأشارت طوقان إلى أن الميدان التربوي غني بقصص النجاح والأفكار الإبداعية التي من شأنها النهوض بمستوى مخرجات قطاع التعليم الحكومي، وتحويل كافة تحديات الميدان إلى فرص للإبداع والتميز، داعية عناصر الميدان التربوي للتقدم بحلولهم المتميزة للتحديات التي يواجهونها في الميدان في دورة جوائز التميز التربوي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملك خلال لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن أول من أمس

صحف عالمية: جهود كبيرة للملك بواشنطن لوقف الحرب

منذ 17 دقيقة
جانب من اعتداء مستوطنين صهاينة على قافلة المساعدات الأردنية لغزة أمس-(وكالات)

الصفدي: الاعتداء على قافلة المساعدات الأردنية جريمة دنيئة

منذ 20 دقيقة
مبنى مجمع النقابات-(أرشيفية)

"الصيادلة" يرفضون تطبيق نظام الفوترة ويهددون باللجوء لإجراءات تصعيدية

منذ 25 دقيقة
الهيئة المستقلة للانتخاب - (أرشيفية)

"مستقلة الانتخاب" تعلن بدء مهام لجان الانتخاب بأداء القسم

منذ 26 دقيقة
Untitled-1

"البلطجة" غير مشمولة بالعفو.. والقضاء يتشدد على 1097 مدانا

منذ 27 دقيقة
الحملة الأكاديمية الأردنية

الحملة الأكاديمية الأردنية تصدر بياناً حول إغلاق مكتب الجزيرة في فلسطين

منذ 53 دقيقة
افكار و مواقف

هدنة مرتقبة وتفاؤل حذر

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

3 أسباب وراء هجوم ليلة الاثنين

ماهر أبو طير |اليوم

تحفيز الاستثمار وخلق بيئة جاذبة

موسى الساكت |اليوم

قانون الانتخاب وفرز المترشحين والناخبين

زيدون الحديد |اليوم

مأزق بايدن

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات | منذ5 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص جزءاً من صاروخ باليستي إيراني سقط قرب مدينة عراد الجنوبية، 24 نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

هل تستطيع إيران كسب حرب استنزاف اقتصادية مع إسرائيل؟

ترجمات | منذ5 ساعة
أرشيفية

كذبة إسرائيل عن "الدروع البشرية"

ترجمات | منذ5 ساعة
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |06 أيار 2024
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات |06 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

ابني

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة
 
 