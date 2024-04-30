الفرق الأردنية تتألق في البطولة العربية للروبوت

اختتمت في العاصمة عمان منافسات البطولة العربية الخامسة عشرة للروبوت، التي نظمتها الجمعية العربية للروبوت ومركز ستيم سنتر، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون دول الإمارات والعراق واليمن ومصر وليبيا وتونس وقطر والكويت وسلطنة عمان إلى جانب الأردن.

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واشتمل حفل الختام الذي اداره الزميل الإعلامي رائد الحراسيس، على تبادل الدروع التذكارية، وتكريم الداعمين (شركة بوشناق التجارية وجامعة الشرق الأوسط) وتكريم رؤساء لجان التحكيم، أصافة إلى الحكام والمتطوعين واللجان المنظمة ثم اللجنة الاعلامية.



وأعلن رئيس لجان التحكيم الأردني خالد مراشدة النتائج النهائية وتتويج الفائزين في 8 مسابقات مختلفه وهي على النحو التالي:



- مسابقه المبتكرون الصناعة، فاز بالمركز الأول فريق روكسوت من ليبيا، وبالمركز الثاني فريق MEU من الأردن، وبالمركز الثالث فريق كد تك من الكويت.



- مسابقة المبتكرون الشباب، فاز بالمركز المركز الأول فريق نادي البرمجة من العراق، وبالمركز الثاني فريق الكلية العلمية الإسلامية من الأردن، وبالمركز الثالث (مكرر) فريق المحارب من العراق، وفريق نادي الفجيره من الإمارات.



- مسابقه جمع الكرات مبتدىء، فاز بالمركز الأول فريق مواهب من اليمن، وبالمركز الثاني فريق ستيم سنتر من الأردن، وبالمركز الثالث فريق ستيم سنتر من الأردن.



- مسابقة جمع الكرات متقدم، فاز بالمركز الأول مدرسة الحصاد الأردن،

وبالمركز الثاني فريق سماويون من اليمن،

وبالمركز الثالث مدرسه عمرو بن العاص من قطر.

- مسابقة تتبع الخط مبتدئ، فاز المركز الأول مدرسة حمزه بن عبد المطلب من سلطنه عمان، وبالمركز الثاني فريق المذهلون من اليمن، وبالمركز الثالث فريق مدرسة الصم ايادينا تتكلم من الأردن،

- مسابقة تتبع الخط متقدم، فاز بالمركز الأول مدرسة عمر بن الخطاب من قطر،

وبالمركز الثاني مدرسة سميه من قطر، وبالمركز الثالث فريق سمارت بيك من مصر

- مسابقه السومو مبتدئ، فاز بالمركز الأول فريق المحطم من اليمن، وبالمركز الثاني فريق جي ار روبوت من تونس، وبالمركز الثالث فريق بي بوتس من تونس.

- مسابقه السومو متقدم، فاز بالمركز الأول فريق نيرت 3 من الأردن، وبالمركز الثاني فريق نيرت 2 من الأردن، وبالمركز الثالث أوبر كت من الأردن.



