تسجيل 8 لاعبين في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - سجل اتحاد التايكواندو 8 لاعبين، لتمثيل المنتخب في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا، والتي ستقام بالفترة من 16 إلى 20 الشهر المقبل في إيران.وأعلن الاتحاد الدولي مؤخرا أسماء اللاعبين المسجلين في البطولة، حيث يمثل المنتخب الوطني كل من جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ونتالي الحميدي ومحمود الطرايرة وراما أبو الرب، وما يزال باب التسجيل مفتوحا حتى 27 الشهر الحالي.وسيقوم الجهاز الفني للمنتخب الوطني لاحقا، باختيار القائمة النهائية للمشاركين في البطولة.ووفقا لتعليمات البطولة، سيتم استخدام بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح البطولة فرصة تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام 2025.وستتم إقامة التوزين العشوائي للاعبين في مكان إقامة المنافسات، ويجب أن يكون الجميع حاضرين، ومن لا يحضر عملية التوزين لا يحق له المشاركة في البطولة.وسيقوم الاتحاد الدولي بعمل فحوصات عشوائية للمتنافسين المشاركين وأي منافس لا يمتثل للفحص أو يتضح قيامه بمخالفة، تتم إلغاء نتيجته ويكون عرضة للإجراءات العقابية.وعلى اللاعبين الذين يتناولون أي مادة أو دواء للأغراض العلاجية مدرج في قائمة الاتحاد الدولي للأدوية المحضورة من قوانين مكافحة المنشطات ومدونة "وادا" لمكافحة المنشطات، تقديم طلب بذلك مرفق بالتقارير الطبية إلى الجهات المعنية في البطولة.وسيتم منح جوائز لأفضل منتخب للكبار للذكور والاناث وأفضل مدرب للذكور والاناث وأفضل رياصي ورياضية وكأس الروح الرياضية للذكور والاناث وأفضل حكم للذكور والاناث، إضافة إلى شهادات المشاركة.واستعدادا للاستحقاقات المقبلة، يتدرب المنتخب الوطني للتايكواندو يوميا على جرعتين صباحية ومسائية، ويفتتح المنتخب الوطني العام 2024 بالمشاركة في معسكر الفجيرة الدولي الذي يقام بالفترة من 18 إلى 30 الشهر الحالي.ويأتي هذا المعسكر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب الرابعة المفتوحة للتايكواندو (عيار نجمة)، التي ستنطلق بداية الشهر المقبل، في مدينة الفجيرة الدولية، وفي بطولة الفجيرة الدولية الـ 11 (عيار نجمتين) التي ستنطلق 7 الشهر المقبل، بنتظيم من الاتحادين العربي والإماراتي للتايكواندو، وبإشراف الاتحاد الدولي.ويمثل المنتخب الوطني في كأس العرب كل من جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ومحمود الطرايرة ونتالي الحميدي وراما أبو الرب ورهام الجلاد، بانتظار اسماء اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب فعليا في الفجيرة، وفق اختيارات الجهاز الفني.وتتيح بطولة كأس العرب والفجيرة الدولية للاعبين المشاركين، فرصة تحسين تصنيفهم الدولي، ووفقا لتعليمات بطولة كأس العرب تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.