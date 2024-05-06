حارس شاب يقصي الفيصلي ويقود سحاب إلى ربع نهائي كأس الأردن

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان - قاد حارس مرمى سحاب محمود المحارمة فريقه لبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأردن لكرة القدم، بعدما تصدى لركلة ترجيحية، ونفذ الركلة الأخيرة بنجاح، ليفوز فريقه 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل 0-0مساء الاثنين على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.وقدم الشاب المحارمة نفسه وكتب شهادة ميلاده الكروية، بعدما تصدى لأكثر من فرصة خطيرة في اللقاء، قبل إثبات براعته في ركلات الترجيح، ليحرم الفيصلي من إحراز لقبه الثاني هذا الموسم، بعدما سبق له إحراز لقب درع الاتحاد، بما بأنه يبتعد عن المتصدر الحسين إربد في دوري المحترفين، بفارق 5 نقاط مع تبقي 4 جولات على النهاية.وسجل ركلات ترجيح سحاب كل من أحمد العيساوي، محمد الرازم، أحمد أبو كبير، رواد أبو خيزران وحارس المرمى محمود المحارمة، وأهدر له ورد البري، فيما سجل للفيصلي عارف الحاج، وانجا، عبدالله عوض، وخالد زكريا وأهدر له فيصل أبوشنب ومهند خير اللهوسيلاقي سحاب في الدور ربع النهائي، منافسة السلط الذي كان تخطى الجزيرة في دور الـ16.وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، مباراة ثانية مؤجلة من الدور ثمن النهائي، جمعت الوحدات ومغير السرحان، والفائز منهما سيواجه الرمثا في دور الثمانية.- الحكام: صدام عمار، قيس خميس، مراد الذيبة، ومحود الصبح رابعا.- العقوبات: إنذار لكل من أحمد العيساوي (سحاب) وحسام أبو الذهب (الفيصلي).الملعب: ستاد عمان الدولي.مثل سحاب: محمود المحارمة، حسام أبو سعدة، ابراهيم الأخرس، خالد الردايدة، عمر قنديل، أحمد طنوس (رواد أبو خيزران)، محمد طنوس (ورد البري)، بسام دلدوم (يزيد محفوظ)، جونيور (محمد الرازم)، أحمد العيساوي ومحمد أبوعرقوب (أحمد أبو كبير).- المدير الفني: محمد المحارمة.مثل الفيصلي: أحمد مدنية، حسام أبو الذهب، أنس بني بني ياسين، سالم العجالين (فيصل أبو شنب)، إحسان حداد (عبيدة السمارنة)، مهند خير الله، خالد زكريا، حاتم الروشدي، (أبو شعيرة) صهيب أبو هشهش (عارف الحاج)، بكر كلبونة (عبدالله عوض)، ووانجا.- المدير الفني: أحمد هايل.فرص المباراة- استلم أحمد العيساوي كرة خارجة المنطقة المحرمة، وسددها قوية سيطر عليها حارس المرمى مدنية (10).- حضر وانجا كرة عرضية إلى خالد زكريا، خلصها حارس مرمى سحاب في الوقت المناسب (20).- أرسل أحمد العيساوي كرة ساقطة خلف الدفاع تابعها الأخرس وخلصها مدنية (23).- أرسل إحسان حداد كرة عرضية، ارتقى لها بكر كلبونة فوق الدفاع ودكها بجوار مرمى المحارمة (27).- وجّه أنس بني ياسين كرة طويلة، غمزها الروشدي برأسه وأمسكها حارس المرمى (37).- استلم العيساوي كرة خارج منطقة الجزاء وسددها زاحفة قوية أمسكها مدنية (41).- نفذ عارف الحاج كرة ثابتة، تجاوزت الجميع تابعها مهند خير الله وارتدت الكرة من عارضة مرمى سحاب (54).- أرسل إحسان حداد كرة ثابتة مخادعة في صندوق سحاب، سددها عارف الحاج قوية فوق المرمى (56).- توغل حاتم الروشدي من الميسرة، ليضع كرة زاحفة إلى وانجا، خلصها المحارمة بحرفنة (58).- تبادل كلبونة والروشدي الكرة، وسددها الأخير قوية ردها المحارمة على دفعتين (60).- خالد زكريا يستلم كرة في صندوق سحاب، وسددها قوية خلصها المحارمة بتألق (69).- تبادل أبو شعيرة وكلبونة ووانجا الكرة، وضعها الأخير أنيقة أمام المرمى وتابعها الحاج قوية فوق المرمى (81).