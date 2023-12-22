اتحاد التايكواندو يكشف عن روزنامته المحلية للعام المقبل

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أصدر اتحاد التايكواندو روزنامة أنشطته المحلية للعام ‏‎2024‎، وسيقوم لاحقا باعتماد روزنامته للمشاركات الخارجية وفق ما ‏يراه مناسبا.وكانت التايكواندو الأردنية قد اتبعت نهجا مختلفا مع تطبيق خطط ذكية، ما ضمن للمنتخبات ‏الوطنية تحقيق إنجازات مميزة على المستويات العالمية والعربية والآسيوية‎.‎‎وركز اتحاد اللعبة، ضمن خطته الاستراتيجية للعام الحالي، رغم الضغوطات المالية والإدارية، على مشاركة المنتخب الوطني في بطولات تصنيفية مؤثرة.وحققت التايكواندو الأردنية سمعة مرموقة، ما دفع منتخبات الكثير من الدول لطلب إقامة معسكرات مشتركة مع المنتخبات ‏‏الوطنية، وكان لذلك دور مهم في إعداد اللاعبين فنيا، إضافة إلى الترويج ‏‏للأماكن السياحية في الأردن.العام الحالي كان شاقا بالنسبة للمنتخب الوطني، إلا أن ثمار الجهود ظهرت، حيث أصبح من أقوى ‏‏المنتخبات عربيا وآسيويا وعالميا، كما أن الاتحاد الدولي أصبح يروج للاعبي المنتخب الوطني عبر موقعه الرسمي على ‏الإنترنت ‏وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤثر إيجابا على اللاعبين ويشجعهم على تحقيق المزيد من التقدم.وتشمل خطة التايكواندو للعام 2024 مجموعة من البطولات، وتضم الروزنامة 5 تصفيات للمنتخبات الوطنية للبومسي والمنتخبين ‏‏الأول والثاني‎ ‎‏والناشئين والناشئات والأشبال والزهرات، بالفترة من شباط (فبراير) حتى تموز (يوليو) ‏المقبل، وبطولات ‏المملكة لفئات الأطفال والناشئين والناشئات، وبطولة الحسن الدولية للكبار والأشبال والناشئين التي لم يحدد بعد موعد ‏إقامتها.‏وستقام دورات للحكام المستجدين والترقية بالفترة من تشرين الأول (أكتوبر) حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، ودورات للمدربين ‏‏المستجدين والترقية والإنعاش في شهري شباط (فبراير) وحزيران (يونيو)، وسيتم تنظيم دورة دولية للأساتذة في شهر أيار ‏‏‏(مايو) المقبل، ودورة الفاحصين الدولية (اكسامينار) في الشهر نفسه، إضافة إلى فحوصات للترقية (1 و2 و3 و4 و5 بوم ودان) ‏‏وفحوصات (4 و5 و6 و7 دان) على مدار العام.ومن المنتظر أن تشتمل روزنامة العام المقبل، على مشاركات خارجية مهمة، مثل بطولة الفجيرة الدولية الـ11 (عيار نجمتين)، التي ‏‏ستقام في شهر شباط (فبراير) المقبل، وبطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا (عيار نجمة)، التي ستقام في الشهر ذاته والتصفيات ‏‏المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن منطقة آسيا، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والبطولة الآسيوية الـ26 ‏‏‏(عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو)، ومن المحتمل المشاركة في بطولة مصر الدولية (عيار نجمتين) ‏‏التي ستقام في شهر نيسان (أبريل).كما سيضع اتحاد التايكواندو، خطة عمل بالتنسيق مع الجهاز الفني، استعدادا لأولمبياد باريس 2024، بعد تأهل 3 لاعبين مباشرة ‏‏للأولمبياد، هم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، ومن المنتظر أن تشتمل الخطة على برنامج إعداد أولمبي مميز من ‏‏حيث المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وميزانية تسهم في تلبية متطلبات الإنجاز.‏‎وستخضع لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب لبرنامج تدريبي خاص استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى "باريس 2024"، والتي ستقام ‏في ‏الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، حيث ينتظر أن تشارك في معسكر ‏تدريبي في الصين، يتوافق مع مشاركتها في التصفيات.‏وفي حال إحراز أبو الرب الميدالية الذهبية أو الفضية في التصفيات، ستكتمل المقاعد الأربعة للتايكواندو الأردنية المشاركة في ‏الأولمبياد.وقال أمين السر والناطق الإعلامي للتايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "روزنامة اتحاد التايكواندو المحلية والعالمية للعام الحالي ستشهد بطولات مهمة، ويتم الآن تصعيد التحصيرات استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وتنتظر المنتخب الوطني مشاركات تصنيفية ‏‏مهمة من خلال سلسلة الجائزة الكبرى، وسنعمل إلى جانب الجهاز التدريبي على اختيار البطولات ‏‏المهمة والحساسة من أجل رفع رصيد اللاعبين الأولمبي، حيث سيساعدهم ذلك في قرعة الألمبياد‎ التي ستقام في شهر ‏أيار (مايو)".وأكد: "يراعي اتحاد التايكواندو، العام المقبل، عدم الضغط على اللاعبين وتوفير سبل النجاح لهم، ونحن متفائلون بما سيحققه لاعبو المنتخب الوطني مستقبلا".‏