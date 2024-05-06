الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤشر البورصة ينخفض 0.26 %

بورصة عمان - (أرشيفية)
بورصة عمان - (أرشيفية)
عمان - الغد - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2354.28 نقطة، بانخفاض نسبته 0.26 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم، نفذت من خلال 1.789 عقداً.اضافة اعلان
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 72 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 22 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.34 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي 0.28 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة 0.02 %. أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التكنولوجيا والاتصالات، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، صناعات الملابس والجلود والنسيج، العقارات، التأمين، الخدمات التجارية
1.46 %، 1.14 %، 0.84 %، 0.50 %، 0.28 %،
0.25 %، 0.15 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع النقل، الطاقة والمنافع، الصناعات الهندسية والإنشائية، البنوك، الفنادق والسياحة، الأغذية والمشروبات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 0.88 %، 0.78 %، 0.54 %، 0.39 %، 0.30 %، 0.25 %، 0.02 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 4.17 %، الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4.12 %، انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 4.00 %، الصناعية التجارية الزراعية / الإنتاج بنسبة 3.57 %، والمتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة 3.57 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي مجموعة العصر للاستثمار 5.56 %، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري 4.83 %، بنك المؤسسة العربية المصرفية/الأردن 4.41 %، مسافات للنقل المتخصص 4.35 %، وحدائق بابل المعلقة للاستثمارات 4.32 %.
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