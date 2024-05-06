الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ملاكم" يدير قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ

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من لقاء الذهاب

تعتبر رياضة الملاكمة من أكثر الهوايات المثيرة للدهشة لدى سيمون مارسينياك، المسؤول عن إدارة مباراة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام، يوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية.

وسيكون الحكم الذي أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في العام الماضي مسؤولا من قيادة اللقاء، والذي يتطلع عبره الفريقان إلى الوصول إلى النهائي، بعدما تعادلا 2-2 في ميونخ.

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ولطالما نشر الحكم البولندي البالغ من العمر "43 عاما" صورا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر فيها هواياته المفضلة مثل الملاكمة والكيك بوكسينغ، ودائما ما يشارك المتابعون مقاطع فيديو أثناء ممارسة هذه التخصصات، علما أنه أيضا من عشاق المصارعة، وهي رياضة تحظى بشعبية كبيرة في بلاده.

ويعد مارسينياك أحد أبرز الحكام الدوليين، إذ أدار نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا في الدوحة القطرية، وكأس السوبر الأوروبي 2018 بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو.

ولد في مدينة بوك ببولندا، وأول رياضة مارسها في شبابه كانت ركوب الدراجات، وفي عمر الـ 15 تحول إلى لاعب كرة القدم في قطاع الناشئين، ثم بدأ مسيرته كحكم كرة قدم في سن الـ 21 عاما، وتحول إلى حكم محترف في 2006.

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