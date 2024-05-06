الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس فرنسا: مبابي يريد التواجد في الأولمبياد.. وأتمنى موافقة ريال مدريد

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كيليان مبابي مع ماكرون

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، أن والد النجم كيليان مبابي أكد له رغبة مهاجم باريس سان جيرمان بالمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام الصيف القادم في باريس، وتمنى أن توافق الأندية على السماح للاعبين بالتواجد مع منتخب "الديوك".

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش": تحدثت مع والد مبابي الأسبوع الماضي، طرحت عليه السؤال، وأكد لي أن اللاعب يريد التواجد مع منتخب فرنسا في الأولمبياد، وآمل حقا أن تمنح جميع الأندية الأوروبية اللاعبين حرية اتخاذ القرار، وأنا سعيد لأن جميع الفرق الفرنسية فعلت ذلك، وآمل أن تحذو الأندية الأخرى حذوها.

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وسبق لقائد المنتخب الأزرق أن أعلن في مناسبات عدّة أنه يحلم بالمنافسة في أولمبياد باريس، مع الاستفادة من النظام الأولمبي الذي يسمح لكل منتخب بإشراك ثلاثة لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى المسموح به وهو 23 عامًا.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان في الصيف القادم، وذلك للانتقال إلى ريال مدريد، علما بأن النادي الإسباني أبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه لن يسمح للاعبيه الفرنسيين بالمشاركة في أولمبياد باريس.

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