الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اختبار ثان لاختيار المنتخب الوطني لبناء الأجسام

جانب من تتويج احد الأبطال في بطولة محلية سابقة لبناء الأجسام-(الغد)
جانب من تتويج احد الأبطال في بطولة محلية سابقة لبناء الأجسام-(الغد)
عمان- يقيم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، اختبار ثان لاختيار عناصر المنتخب الوطني، في الثامن من حزيران (يونيو) المقبل، بعد الاختبار الأول الذي أقيم قبل أيام في مقر الاتحاد بصالة "الأرينا"، والتي شهدت مشاركة 14 لاعبا.اضافة اعلان
ويسعى  الاتحاد واللجنة الفنية، إلى منح اللاعبين فرصة إضافية للوصول إلى الجاهزية البدنية التي تمكنهم من دخول صفوف المنتخب الوطني لفئات "الفيزيك، البدي بلدنج، والكلاسيك".
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات: "إن الاختبار الأول شهد مشاركة 14 لاعبا، في مختلف فئات الأجسام- البدي بلدنج والفيزيك والكلاسيك-، تحت إشراف اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة د.عاصم القطاونة، وظهرت بعض المواهب المميزة، والتي كانت تحت عدسة الرصد، وتبشر بمستقبل واعد في صفوف المنتخب الوطني".
وتابع في حديثه لـ"الغد":"إلا أن هناك بعض الأجسام لم تكن ضمن الطموح، من الجاهزية الجسمانية، وما يؤهلهم لدخول صفوف المنتخب الوطني، لذا كان القراران الإداري والفني، يؤكدان ضرورة إجراء اختبار ثان الشهر المقبل، من أجل منح هؤلاء اللاعبين فترة مناسبة للإعداد، والظهور بالشكل الذي يؤهلهم للمنافسة على إمكانية ضمهم لفئات المنتخب الوطني، وكذلك منح فرصا للاعبين الذين لم ستمح لهم ظروفهم بالمشاركة في الاختبار الأول".
وزاد: "وبعد اختيار عناصر المنتخب الوطني، شريطة تجاوز اللاعبين المختارين فحص المنصات، بحسب العينات التي يتم أخذها وتحتاج إلى 14 يوما، لظهور النتيجة النهائية سلبية أم إيجابية، يتم تسمية اللاعبين بشكل رسمي، وتحديد خطة التحضير ومتابعة تجهيز الأبطال من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد، وتوفير أشكال الدعم كافة، بهدف المشاركة والإنجاز في البطولات الخارجية، ولاسيما "مستر يونفيرس /الأردن" في نسختها الثانية، التي تقام في عمان خلال آب (أغسطس) المقبل، وبطولة العالم خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وعن آخر التحضيرات لإقامة البطولة المحلية الرسمية الأولى لـ"تحدي اللياقة البدنية"، قال كلمات: "تجري التحضيرات بشكل مكثف إداريا وفنيا، وتواصلنا مع العديد من المراكز والأندية واللاعبين واللاعبات، الممارسين والمتنافسين في نحديات اللياقة البدنية، ووجدنا الحماس والشغف الكبيرين، مما يجعلنا نبحث عن تنظيم بطولة تحاكي البطولات العالمية في التنظيم والأجواء الاحترافية، وتحفز المشاركين لتقديم أفضل ما لديهم، مما ينعكس على المستوى العام، وسط التفاؤل بمشاركة واسعة في التنافس في المستويين الذهبي والفضي لهذه المنافسات البدنية، ونتوقع بروز خامات مميزة وجديدة، من شأنها أن ترفد صفوف المنتخب الوطني المشارك أيضا في بطولة العالم لتحديات اللياقة البدنية".
وأكمل: "لدينا مقترحات عدة، بالنسبة لتحديد مكان إقامة البطولة، وإن كانت صالة الشهيد راشد الزيود-الأرينا سابقا-، تعتبر أهم الأماكن المقترحة، وكذلك مقترحة لاستضافة منافسات النسخة الثانية من بطولة "يونيفيرس/الأردن"، إلا أنها تخضع لأعمال الصيانة والتأهيل، ونقدر الجهود المبذولة من قبل القائمين على الصالة لإظهارها بحلة جديدة، ونأمل  في أن تكون جاهزة لإقامة البطولات المحلية والعالمية المدرجة على أجندة خطة الاتحاد للموسم 2024".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
440488502_983816143747801_5120547266891981675_n

"ابو طه" يقود الوحدات لربع نهائي كاس الاردن على حساب مغير السرحان

منذ 3 دقيقة
صورة تعبيرية تجسد تشوق النادي لمعانقة لقب الدوري - (من المصدر)

الحسين إربد.. جهد إداري مدروس يصنع منه "ترند" بانتظار القطاف

منذ 32 دقيقة
GMcDLyhXkAA91Je

"ملاكم" يدير قمة ريال مدريد وبايرن ميونخ

منذ 46 دقيقة
سحاب يفوز على الفيصلي ويتأهل إلى ربع نهائي بطولة الكأس-( تصوير: أمجد الطويل)

حارس شاب يقصي الفيصلي ويقود سحاب إلى ربع نهائي كأس الأردن

منذ2 ساعة
unnamed

رئيس فرنسا: مبابي يريد التواجد في الأولمبياد.. وأتمنى موافقة ريال مدريد

منذ4 ساعة
1714927118320299100

الفيصلي والوحدات ينشدان الفوز في مواجهة سحاب ومغير السرحان

05 أيار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
1714999832271267000

‏الجامعات وسحب الاستثمارات من المجمع الصناعي العسكري‏

ترجمات |منذ 32 دقيقة
Untitled-1

ماذا بعد بين إيران وإسرائيل؟

ترجمات |منذ 33 دقيقة
Untitled-1

"غرب" المعايير المزدوجة‏

ترجمات |منذ 35 دقيقة
مشارك في الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

نتنياهو غير مؤهل للخدمة؛ وعليه أن يستقيل الآن

ترجمات |05 أيار 2024
‏شرطة نيويورك تقتحم احتجاج جامعة نيويورك المؤيد لفلسطين - (أرشيفية)

التضامن مع فلسطين في أميركا: من الاحتجاج إلى المقاومة‏

ترجمات |05 أيار 2024
شاخصة مقر الـ"أونروا" في منطقة صور اللبنانية - (أرشيفية)

‏حملة إسرائيل على (الأونروا) تفشل‏ تماما

ترجمات |04 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الجامعات حول العالم

الجامعات حول العالم

الصابرون 04 أيار 2024

الصابرون

كيف مضت العطلة ! 03 أيار 2024

حمزة حجاج - كيف مضت العطلة !

الشحدة 02 أيار 2024

الشحدة

عيد العمال 01 أيار 2024

hajjaj

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس
 
 