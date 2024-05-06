اختبار ثان لاختيار المنتخب الوطني لبناء الأجسام

مصطفى بالو

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عمان- يقيم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، اختبار ثان لاختيار عناصر المنتخب الوطني، في الثامن من حزيران (يونيو) المقبل، بعد الاختبار الأول الذي أقيم قبل أيام في مقر الاتحاد بصالة "الأرينا"، والتي شهدت مشاركة 14 لاعبا.ويسعى الاتحاد واللجنة الفنية، إلى منح اللاعبين فرصة إضافية للوصول إلى الجاهزية البدنية التي تمكنهم من دخول صفوف المنتخب الوطني لفئات "الفيزيك، البدي بلدنج، والكلاسيك".وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات: "إن الاختبار الأول شهد مشاركة 14 لاعبا، في مختلف فئات الأجسام- البدي بلدنج والفيزيك والكلاسيك-، تحت إشراف اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة د.عاصم القطاونة، وظهرت بعض المواهب المميزة، والتي كانت تحت عدسة الرصد، وتبشر بمستقبل واعد في صفوف المنتخب الوطني".وتابع في حديثه لـ"الغد":"إلا أن هناك بعض الأجسام لم تكن ضمن الطموح، من الجاهزية الجسمانية، وما يؤهلهم لدخول صفوف المنتخب الوطني، لذا كان القراران الإداري والفني، يؤكدان ضرورة إجراء اختبار ثان الشهر المقبل، من أجل منح هؤلاء اللاعبين فترة مناسبة للإعداد، والظهور بالشكل الذي يؤهلهم للمنافسة على إمكانية ضمهم لفئات المنتخب الوطني، وكذلك منح فرصا للاعبين الذين لم ستمح لهم ظروفهم بالمشاركة في الاختبار الأول".وزاد: "وبعد اختيار عناصر المنتخب الوطني، شريطة تجاوز اللاعبين المختارين فحص المنصات، بحسب العينات التي يتم أخذها وتحتاج إلى 14 يوما، لظهور النتيجة النهائية سلبية أم إيجابية، يتم تسمية اللاعبين بشكل رسمي، وتحديد خطة التحضير ومتابعة تجهيز الأبطال من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد، وتوفير أشكال الدعم كافة، بهدف المشاركة والإنجاز في البطولات الخارجية، ولاسيما "مستر يونفيرس /الأردن" في نسختها الثانية، التي تقام في عمان خلال آب (أغسطس) المقبل، وبطولة العالم خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".وعن آخر التحضيرات لإقامة البطولة المحلية الرسمية الأولى لـ"تحدي اللياقة البدنية"، قال كلمات: "تجري التحضيرات بشكل مكثف إداريا وفنيا، وتواصلنا مع العديد من المراكز والأندية واللاعبين واللاعبات، الممارسين والمتنافسين في نحديات اللياقة البدنية، ووجدنا الحماس والشغف الكبيرين، مما يجعلنا نبحث عن تنظيم بطولة تحاكي البطولات العالمية في التنظيم والأجواء الاحترافية، وتحفز المشاركين لتقديم أفضل ما لديهم، مما ينعكس على المستوى العام، وسط التفاؤل بمشاركة واسعة في التنافس في المستويين الذهبي والفضي لهذه المنافسات البدنية، ونتوقع بروز خامات مميزة وجديدة، من شأنها أن ترفد صفوف المنتخب الوطني المشارك أيضا في بطولة العالم لتحديات اللياقة البدنية".وأكمل: "لدينا مقترحات عدة، بالنسبة لتحديد مكان إقامة البطولة، وإن كانت صالة الشهيد راشد الزيود-الأرينا سابقا-، تعتبر أهم الأماكن المقترحة، وكذلك مقترحة لاستضافة منافسات النسخة الثانية من بطولة "يونيفيرس/الأردن"، إلا أنها تخضع لأعمال الصيانة والتأهيل، ونقدر الجهود المبذولة من قبل القائمين على الصالة لإظهارها بحلة جديدة، ونأمل في أن تكون جاهزة لإقامة البطولات المحلية والعالمية المدرجة على أجندة خطة الاتحاد للموسم 2024".