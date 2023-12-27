‏التايكواندو في 2023 تحقق إنجازا تاريخيا.. والكراتيه تمضي بلاعبيها نحو الصدارة

أيمن وجيه الخطيب

عمان - تأهل 3 لاعبين من منتخب التايكواندو، إلى أولمبياد باريس 2024، كان المشهد الأبرز للرياضة الأردنية في العام 2023، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.‎

ووضعت التايكواندو نفسها باقتدار في العام 2023، على الخريطة العالمية، حيث ‏‏‏احتل الأردن المركز الأول آسيوياً، والثالث عالمياً بعدد اللاعبين المتأهلين مباشرة إلى أولمبياد باريس ، بعد تأهل ‏نجوم ‏‏‏المنتخب، صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد كريم عن طريق التصنيف الدولي من دون الحاجة إلى خوض التصفيات ‏القارية ‏‏‏في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ المشاركات الأردنية والعربية في دورات الألعاب الأولمبية‎.‎

ويحتل لاعبو المنتخب الوطني مكانة مرموقة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وسيعمل لاعبو المنتخب الوطني المتأهلين ‏للأولمبياد ‏‏‏على الحفاظ على مراكزهم ضمن الأربعة الأوائل في التصنيف الأولمبي، ما سيساعدهم قي قرعة الأولمبياد التي ستقام ‏في شهر ‏‏‏أيار (مايو) المقبل، كما سيتم إعداد لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب من أجل المنافسة على التأهل للأولمبياد من خلال التصفيات ‏الآسيوية ‏‏‏التي ستقام في الصين في شهر آذار (مارس) المقبل‎.‎

وحصلت جوليانا الصادق العام الحالي على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثالثة، وتم تكريمها ‏‏‏خلال الاحتفال الوطني لعيد استقلال المملكة السابع والسبعين.‏

‏كما فازت جوليانا الصادق في انتخابات عضوية لجنة الرياضيين في ‏المجلس الأولمبي الآسيوي‎.‎‏ وفازت بجائزة فاطمة ‏بنت ‏‏مبارك لرياضة المرأة، بنسختها السابعة، وهي الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة التي تحتفي بمنجزات المرأة في الوطن ‏العربي ‏‏‏في المجال الرياضي‎.‎

كما قام الاتحاد الدولي للتايكواندو بتعيين الكابتن فارس العساف، المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو، عضوا في لجنة ‏المدربين ‏‏‏حتى نهاية العام 2025‏‎‏‎.‎

وفيما يأتي، أهم إنجازات التايكواندو 2023‏

‏‏- جائزة فرنسا الكبرى: زيد الحلواني (برونزية‎‏)، جائزة روما الكبرى: صالح الشرباتي (ذهبية‎‏)، ‏‎جائزة الصين الكبرى: جوليانا الصادق (برونزية‎‏)، جائزة مانشستر الكبرى: جوليانا الصادق (برونزية)، زيد كريم (برونزية‎‏).

- كأس الرئيس للتايكواندو (الأردن): زيد الحلواني (ذهبية)، زيد مصطفى (ذهبية)، صالح الشرباتي (فضية)، جوليانا الصادق ‏‏‏(فضية)، ‏وراما أبو الرب (برونزية)، فهد عمار (برونزية‎‏‎).‎

‏- بطولة قطر الدولية صالح الشرباتي (ذهبية)، زيد مصطفى ذهبية، زيد الحلواني (ذهبية).‏‎‏ ‏

‎‏- الدورة الآسيوية الـ19 في الصين: صالح الشرباتي (فضية)، زيد مصطفى (فضية)، زيد الحلواني (برونزية‎).‎

‏- بطولة بيروت الدولية: زيد كريم (ذهبية)، راما أبو الرب (ذهبية)، زيد الحلواني (ذهبية)، جوليانا الصادق (ذهبية).‏

‏‎ -‎بطولة آسيا الخامسة (بيروت): ليان الرواشدة (ذهبية)، أسامة المناصير (ذهبية) المعتز بالله السخني (فضية)، سولاف ‏العدوان ‏‏‏‏(فضية)، سيلينا وريكات (برونزية)، محمد الفايز (فضية)، صفاء عنيزات (برونزية)، محمد ابو غزال (ميدالية برونزية)، ‏جعفر ‏‏‏الداود (برونزية)، مؤمن عضفور (برونزية)، وفازت ملاك الأشقر تفوز بجائزة الروح القتالية‎.‎

‏- ‏‎‎بطولة العالم (سراييفو): ليان الرواشدة (برونزية)، صفاء عنيزات (برونزية‎‏).‏

‎‏- ‏‎بطولة تركيا المفتوحة العاشرة: جوليانا الصادق (ذهبية)، صالح الشرباتي (ذهبية)، زيد مصطفى (برونزية)، أنس ‏الصادق ‏‏‏‏(برونزية‎‏).‏

‎‏-‏‎ ‎بطولة العالم (أذربيجان): جوليانا الصادق (فضية)، محمود الطرايرة (برونزية).‏

‎‏- بطولة النمسا الدولية: محمود الطرايرة (ذهبية)، صالح الشرباتي (برونزية) زيد الحلواني (برونزية‎).‎

‎‏-‏‎ ‎بطولة كأس العرب الثالثة (الإمارات): زيد الحلواني (ذهبية)، فهد عمار (ذهبية)، أنس الصادق (ذهبية)، جوليانا الصادق ‏‏(فضية)، ‏‏‏ليث الرواشدة (فضية)، لؤي حميدان (برونزية)، وجاء الأردن في المركز الأول عربيا‎.‎‏

‎‏-‏‎ ‎بطولة الحسن الدولية (الأردن): صالح الشرباتي (ذهبية)، جوليانا الصادق (ذهبية)، زيد مصطفى، زيد الحلواني (ذهبية)، ‏أنس ‏‏‏الصادق (ذهبية)، فهد عمار (ذهبية)، محمود الطرايرة (فضية) ويارا ياسين (فضية)، راما أبو الرب (برونزية)، بسام ‏يوسف ‏‏‏‏(برونزية‎(‎‏.‏

استقالات في الكراتيه رغم الإنجاز‎ ‎

‎لعل حل اتحاد الكراتيه بعد استقالة 5 من أعضاء مجلس إدارته، يعد الحدث الأبرز مع نهاية العام الحالي، رغم أن هذا الحدث لا يعكس إنجازات الكراتيه الكثيرة على مختلف الصعد خلال العام 2023.

وفي إنجاز تاريخي آخر يسجل للكراتيه الأردنية، تصدر عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية الترتيب العام لأوزانهم في ‏التصنيف ‏‏‏الدولي مؤخرا، بعد أن فرضوا أنفسهم في بطولات الدوري العالمي وبطولات العالم وغرب آسيا وبطولة مهمة أخرى‎.‎

ورغم الاستقالات، يسعى الاتحاد إلى مواصلة عمله وفق الخطة الماضية.

وفيما يأتي، أهم إنجازات الكراتيه 2023‏‎ ‎

‏-‏‎‎ بطولة العالم هنغاريا: توج المنتخب الوطني للكراتيه بالميدالية الذهبية للقتال الجماعي (محمد الجعفري، عفيف غيث، ‏حسن ‏‏‏مصاروة، أحمد شديد، عبدالله حماد، يوسف نوفل) في إنجاز تاريخي للكراتيه الأردنية، وبهذه النتيجة تصدر ‏المنتخب ‏‏الوطني ‏للكراتيه قائمة المتأهلين في فئة القتال الجماعي لبطولة العالم للفرق، والتي ستقام في مدينة بامبلونا الإسبانية العام ‏المقبل، كما ‏تأهل ‏الجعفري لدورة الألعاب العالمية والتي ستقام في مدينة تشنغدو الصينية العام 2025، وذلك بعد حصوله ‏على ‏الميدالية البرونزية ‏في ‏بطولة العالم في هنغاريا‎.‎‎

‏- الدورة الآسيوية الـ19 في الصين: حسن المصاروة ( فضية)، عبد الرحمن المصاطفة (فضية)، ‏محمد الجعفري (برونزية)، ‏عبد ‏‏الله حماد (برونزية)، جود الضروس (برونزية).‏

‎‏-‏‎ الدوري العالمي (دبلن): حسن المصاروة (ذهبية)، عبد الرحمن المصاطفة (برونزية‎‏).‏

‏- الدوري العالمي (اليابان): عبد الرحمن المصاطفة (ذهبية)، محمد الجعفري (ذهبية)، عفيف غيث (فضية)، وجاء الأردن في ‏المركز ‏‏الثاني في المجموع العام.‏

‏- الدوري العالمي (المغرب): عبد الرحمن المصاطفة (ذهبية)، محمد الجعفري (ذهبية).‏

‏- الدوري العالمي (مصر): محمد الجعفري (برونزية). ‏

‏- سلسلة بطولة ك1 (تركيا): محمود السجان (برونزية).‏

‏- الدوري العالمي للشباب (الإمارات): ليمار طوروسيان (برونزية)، كريم أبو الهيجاء(برونزية).‏

‎‏- بطولة غرب آسيا (الأردن): حقق الأردن المركز الأول في البطولة برصيد 23 ذهبية و1 فضية و11 برونزية، وشارك في ‏البطولة ‏‏أكثر من 200 لاعب ولاعبة مثلوا 8 دول هي: الأردن والسعودية والكويت ‏والإمارات وسورية وفلسطين واليمن والعراق ‏لفئات ‏‏الناشئين والشباب وتحت 21 عاماً والكبار‎.‎

‏- بطولة آسيا ماليزيا: عبد الرحمن المصاطفة (ذهبية)، محمد الجعفري (ذهبية)، عمر شقرة (فضية)، عبد الله حماد (برونزية)، ‏جود ‏‏الضروس (برونزية).‏

‏- الدورة العربية في الجزائرالـ13: عبد الرحمن مصاطفة (ذهبية)، عمر شقرة (ذهبية)، محمد الجعفري (ذهبية)، لين ‏منصور‏‏‏(فضية)، ‏محمود سجان (فضية)، جود الضروس (برونزية‎‏)، حسن المصاروة (برونزية)‏، وحقق الأردن المركز الثاني ‏في ‏‏المجموع العام في منافسات الكراتيه.‏

‏- بطولة اسيا للشباب والناشيئن(كاراخستان): كريم أبو الهيجاء (برونزية) فئة الكاتا شباب‎.‎

‏- جائزة الفائزون الكبار: نال الجائزة كل من: عبد الرحمن المصاطفة بعد تحقيقه 3 ميداليات في جولات الدوري العالمي ‏للعام ‏‏الحالي، ‏من بينها ذهبيتان وبرونزية واحدة، ومحمد الجعفري بالجائزة ذاتها لمنافسات بعد فوزه أيضاً بذهبيتين وبرونزية في ‏جولات ‏‏الدوري ‏العالمي، والذي تكون من 4 جولات أقيمت في كل من: مصر واليابان والمغرب وايرلندا‎.‎

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الأميرة زينة راشد تتوسط المنتخب الوطني للتايكواندو في بطولة العالم بأذربيجان -(من المصدر)