تطلعات بإيجاد شركة راعية للموسم الكروي الجديد

يحيى قطيشات

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عمان – مع بدء العد التنازلي لاختتام الموسم الكروي الحالي، ترى الأندية ضرورة الدخول إلى الموسم الكروي المقبل بوجود شركة راعية قادرة على المساعدة في رفد صناديق الأندية المثقلة من الأزمات المالية الكثيرة.وكانت الأندية تأمل بنجاح الاتحاد في استقطاب شركة راعية للموسم الحالي، ولكن دون أن يحصل ذلك، ما تسبب في تفاقم الأزمة المالية للأندية التي راحت تئن تحت وطأة الفقر.ويرى المراقبون أن اتحاد الكرة بصفته المسؤول الأول عن منظومة الكرة الأردنية، مطالب بايجاد شركات ومؤسسات وبنوك راعية لمسابقاته وخاصة دوري المحترفين، وعدم ترك المنافسات تعاني من الشكوى الدائمة للأندية مالياً جراء نظام الاحتراف الذي أثقل كاهل الأندية إدارياً ومالياً.ويشكل استمرار غياب الراعي الرسمي لمنافسات دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الحالي، وقلة الموارد المالية، سببا في في تأزم العلاقة بين الاتحاد والأندية، وبالتالي ضرورة الوقوف على هذا السبب لمعالجته في سبيل مصلحة الكرة الأردنية.ويرى العديد من المتابعين للشأن الكروي المحلي، بان الدعم المادي الذي تحظى بها الأندية من اتحاد الكرة في السنوات الماضية يعتبر ضعيفا ولا يفي بالغرض، رغم أن الأندية مطالبة بتسويق نفسها وعدم الاعتماد على الاتحاد.ويؤكد متابعون أنه من المهم أن يقوم اتحاد الكرة بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الشباب، لايجاد منحة سنوية للأندية وحث عدد من بنوك وشركات وطنية على دعم الأندية، بحيث ترعى كل شركة او بنك فريقا في المحترفين لمدة موسم كامل بمبلغ مالي من مبدأ المسؤولية الوطنية.ويفترض ان يكون ملفا التسويق والاستثمار هما الأبرز والأهم على طاولة اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة، وقبل إقرار اجندة مسابقات الموسم المقبل، حيث أن جلب الرعاة لا يتم بالعلاقات الشخصية كما حصل في السنوات الماضية، وإنما لحاجة الراعي للترويج، والمحافظة على العلاقة الودية معه خلال وبعد قترة الرعاية، حيث شهدت العلاقة بين اتحاد الكرة والشركتين الراعيتين للدوري في الفترة الماضية فتورا واضحا.وتمنى رئيس نادي الصريح عمر العجلوني على اتحاد الكرة سرعة إيجاد شركة راعية للموسم المقبل، تساهم في التخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأندية.وبين العجلوني في تصريح لـ "الغد"، ثقته بقدر اتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي ابن الحسين على إيجاد شركة راعية للموسم المقبل.وأردف:" معظم الأندية تعاني من صعوبات مالية ، وهذا يؤثر على المستويات العامة للدوري والفرق وينعكس سلبيا على الأداء الفني، كما ان للدعم الحكومي دور مهم في عملية تطوير منظومة الكرة الأردنية رفع المستوى الفني للفرق من خلال زيادة المبالغ المرصودة لدعم الأندية".ويرى المتابع للكرة الأردنية خالد بني حسن، أن غياب ثقافة الاستثمار وعدم وجود شركة راعية لمنافسات دوري المحترفين، وغياب الدعم الحكومي الموجه نحو الرياضة، والذي انسحب على غياب الداعمين، والعلاقة غير الصحية بين الاتحاد والأندية، كلها عوامل تساهم في الصعوبات التي تواجهها الأندية، وينعكس ذلك على مستوى المنتخبات الوطنية، مضيفا ان الخطوة الأولى المطلوبة من اتحاد الكرة قبل بداية الموسم المقبل الإعلان عن شركة راعية وداعمة.ويؤكد المشجع محمد العمد، أن الوضع المالي الذي تعاني منه الأندية في الموسم الحالي، والعقوبات المتوقعة من لجان أوضاع اللاعبين خلال الأيام المقبلة، تفرض على اتحاد الكرة الإسراع في إيجاد شركة راعية تحل جزءا من مشكلة الأندية المالية، وتعمل على رفع المستوى الفني، خصوصا وأن الديون تتراكم وبكثرة، وبدأت تعيق مسير ة الأندية، وأن الاعتماد ينصب حاليا على كيفية تأمين التبرعات في ظل هذه الضائقة المالية، معتبرا أن اتحاد الكرة مقصر في إيجاد شركات راعية وهذا دوره.