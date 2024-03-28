دورانت يقود صنز لفوز جديد على ناجتس

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واصل فينيكس صنز تفوقه على مضيفه دينفر ناجتس في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه)، حيث فاز صنز على ناجتس بنتيجة (104-97)، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، محققا انتصاره الثاني على حامل لقب المسابقة، الشهر الحالي.وتقمص كيفن دورانت دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله 30 نقطة لمصلحة صنز، إضافة إلى قيامه بـ13 متابعة تحت السلة و5 تصديات خلال المباراة، ويأتي هذا الفوز ليستعيد صنز اتزانه سريعا، عقب تلقيه خسارة مباغتة أمام مضيفه سان أنطونيو سبيرز يوم الإثنين الماضي في المرحلة الماضية للبطولة.وعانى ناجتس، متصدر القسم الغربي في المسابقة، من غياب نجمه جمال موراي للمباراة الثالثة على التوالي، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليسرى.وأحرز الصربي نيكولا يوكيتش 22 نقطة، لمصلحة ناجتس في اللقاء، إضافة إلى قيامه بتسع متابعات و10 تمريرات حاسمة، رغم معاناته من آلام في أسفل الظهر والفخذ الأيسر.وخسر ناجتس للمرة الثالثة فقط في آخر 18 مباراة بالبطولة، حيث جاءت اثنتين منها على أرضه أمام صنز، الذي انتصر (117-107) بعد اللجوء للوقت الإضافي على صالة (بول أرينا) في الخامس من آذار (مارس) الحالي.وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز شارلوت هورنيتس على ضيفه كليفلاند كافالييرز (118-111)، وجوردن ستيت وواريورز على مضيفه أورلاندو ماجيك (101-93)، وبروكلين نتس على مضيفه واشنطن ويزاردز (122-119) بعد الوقت الإضافي، ونيويورك نيكس على مضيفه تورنتو رابتورز (145-101)، ولوس أنجليس كليبرز على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز (108-107).كما تغلب أتلانتا هوكس على ضيفه بورتلاند ترابل بليزرز (120-106)، ومينيسوتا تمبرولفز على ديترويت بيستونز (106-91)، وشيكاغو بولز على إنديانا بيسرز (125-99)، ولوس أنجليس ليكرز على مضيفه ممفيس جريزليس (136-124)، وهيوستن روكتس على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر (132-126) بعد وقت إضافي، وسان أنطونيو سبيرز على مضيفه يوتا جاز (118-111). -(وكالات)