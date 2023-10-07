شعبية الدوري السعودي تدفع لتأسيس روابط مشجعين في الأردن

مهند جويلس

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عمان- في ظاهرة غير مسبوقة، بدأ المشجع الأردني يتجه إلى المقاهي وبأعداد كبيرة، لحضور مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، التي تضم نخبة من نجوم الكرة في العالم، قبل أن تتطور الأمور إلى تأسيس روابط المشجعين للأندية السعودية في الأردن.ولم يعتد المواطن الأردني، على الذهاب إلى المقاهي الشعبية من أجل مشاهدة المباريات العربية، حيث كانت التجمعات خلال السنوات الماضية تستهدف المباريات الأوروبية، وأشهرها التي يكون فيها ريال مدريد وبرشلونة.وتغير الوضع بصورة ملحوظة خلال الموسم الحالي ومنتصف الموسم الماضي، وتحديدا بعد قدوم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق النصر السعودي، ما جعل الأنظار تتجه لدوري روشن، لتزداد المتابعة مع بداية الموسم الحالي، في ظل التعاقدات الكبيرة والمميزة التي أبرمتها الأندية السعودية.ويضم فريق الهلال: نجوما مميزة مثل البرازيليين نيمار ومالكوم والصربيان سافيتش وميتروفيتش والسنغالي كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو، فيما يضم الاتحاد لاعبين مميزين مثل: الفرنسيين كريم بنزيما وكانتي، والبرازيليين فابينهو وكورنادو ورومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمد الله، وجلب النصر أيضا، السنغالي ماني والكرواتي بروزوفيتش والبرازيليان تاليسكا وتيليس، فيما تعاقد الأهلي مع البرازيلي فيرمينيو والعاجي كيسيه والفرنسي ماكسيمان والجزائري رياض محرز.وأصبح الدوري السعودي محط أنظار جماهير العالم بأكمله، بحيث تتمتع المباريات بحضور جماهيري غير مسبوق، إلى جانب الإثارة والمتعة من حيث المستويات الفنية والإمكانيات العالية، عدا عن النقل التلفزيوني المميز، وغيرها من المحفزات التي تجعل محبي الكرة من الدول كافة، يتجهون للسعودية ومتابعة المباريات من المدرجات. وارتأى عدد جيد من عشاق جماهير فريق اتحاد جدة السعودي، التجمع في إحدى مقاهي العاصمة أول من أمس، من أجل متابعة مباراة فريقهم المفضل أمام الأهلي في "ديربي جدة" لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن، والتي انتهت نتيجتها لصالح الأخير بهدف دون مقابل.وشهد التجمع، حضور عدد كبير من عشاق "النمور" الذين حرصوا على الالتقاء ببعضهم البعض للمرة الأولى، إلى جانب تفاعلهم مع أهازيج الاتحاد الجديدة والقديمة بهدف مؤازرة الفريق من وسط المملكة الأردنية نحو غرب المملكة العربية السعودية، إلا أن النتيجة النهائية للمباراة لم تسر خاطرهم بعد الخسارة للمرة الأولى في الديربي العام 2020.وينوي القائمون على هذا التجمع، الدعوة إلى تجمعات بأعداد أكبر خلال المباريات المقبلة، إلى جانب تشكيل رابطة رسمية لجماهير الاتحاد في الأردن معتمدة من قبل عميد الأندية السعودية، بحيث تتوسع النشاطات لاحقا من خلال إقامة رحلات سفر إلى جدة لمتابعة المباريات من الملعب.ويتحدث إسماعيل عزارة أحد القائمين على التجمع الجماهيري، "أن فكرة التقاء "الاتحاديين" في مكان واحد جاءت عبر إحدى المجموعات على "واتس آب"، من خلال ملاحظته وعدد من أصدقائه مدى ازدياد شعبية نادي الاتحاد عند المواطنيين، من خلال ارتداء التيشرت الخاص بالفريق في الأماكن العامة بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية".وأشار عزارة في حديثه لـ "الغد"، إلى أنه بجهود عشاق النادي في الأردن، تم العمل على ترتيب لقاء للجماهير لمتابعة مباراة الأهلي، من أجل التعرف إلى جميع محبي النادي بهدف زيادة النشاطات المتعلقة بالنادي، موضحا أن التجمع لمشاهدة "الديربي" ما كان إلا بداية توسع الفكرة وتشكيل الرابطة التي ستأخذ صدى واسعا حسب رأيه، بحيث سيزداد عدد المنضمين لهم لاحقا.من جهته، ذكر عبد اللطيف الشمري، وهو أحد العاشقين لفريق الاتحاد منذ سنوات طويلة، والذي حرص أيضا على متابعة جميع مباريات الفريق النسوي من المدرجات بالبطولة الأردنية السعودية مؤخرا، بأن عشقه للفريق يجعله يوافق على أي فكرة تزيد من محبته للفريق، وشعوره أنه جزء من المنظومة "الاتحادية".وبين الشمري، أن حصول الاتحاد على لقب الدوري الموسم الماضي، بعد غياب طويل عن منصات التتويج، جعل عشاق الفريق في الأردن وغيره من الدول يفكرون بإنشاء روابط والظهور بصورة أوسع خلال الفترة الحالية، متمنيا بأن يعود فريقه إلى منصة التتويج ويظفر بلقب دوري أبطال آسيا.وعبر المشجع محمد الدعجة، عن سعادته بمتابعة المباراة وسط عدد جيد من مشجعي نادي الاتحاد في الأردن، مشجعا على فكرة توسيع الرابطة والحضور المستمر لجميع مباريات الفريق سواء في البطولة المحلية أو الآسيوية.